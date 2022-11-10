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Забили до смерти – в Атырауской области вынесли приговор 8 друзьям

папка Фото: Zakon.kz
Атырауский областной суд вынес решение по делу об убийстве 30-летнего жителя села Есбол Азамата Калбагаева, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в августе 2021 года. Мужчину вызвали "для беседы за пределы села", а затем избили металлическими трубами, переломали руки и ноги, разбили голову и оставили умирать в степи. Калбагаева нашли на окраине поселка случайные прохожие, они и вызвали скорую. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Трех участников избиения суд признал виновными по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство" и им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Еще пятерых признали виновными по п. 5 ч. 2 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

"С осужденных в пользу потерпевшей взыскана компенсация за моральный вред в размере 37 млн тенге", – говорится в решении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Елена Беляева
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