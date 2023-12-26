Бывшему гендиректору Атырауского НПЗ вынесли приговор

26 декабря 2023 года в Атырауском областном суде председатель судебной коллегии по уголовным делам Татти Уалиева огласила решение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора АНПЗ Шухрата Данбая и бывшего директора департамента АНПЗ Каната Сейдуалиева, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрение дела в отношении бывшего гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрата Данбая и бывшего директора департамента по закупкам АНПЗ Каната Сейдуалиева началось 10 ноября 2023 года в судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда и завершилось 26 декабря.

Фигурантам громкого дела – ранее судимому Данбаю и Сейдуалиеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимущества для себя, повлекшее тяжкие последствия в злоупотреблении должностными полномочиями – п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК.

Прокурор просил назначить:

Данбаю наказание в виде ограничения свободы сроком на семь лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе,

Сейдуалиеву наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Вина подсудимых в совершении уголовных правонарушений полностью доказана материалами уголовного дела", – сообщила председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Татти Уалиева.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда обоих подсудимых признали виновными по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК:

Данбаю назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе,

Сейдуалиеву – трех лет шести месяцев ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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Предыстория судебного дела

Гособвинение считало, что, будучи генеральным директором АНПЗ, Данбай назначил комиссию, которая составила акт приемки объекта комплекса глубокой переработки нефти с дефектным оборудованием, что привело к ущербу на сумму более 2 млрд тенге. Прокурор просил приговорить Данбая к 4,5 годам лишения свободы. В процессе суда в отношении экс-генерального директора Атырауского НПЗ действовала мера пресечения в виде залога в размере 9 млн 540 тыс. тенге. Впоследствии, то есть после оправдательного приговора, деньги ему вернули. В мае 2023 года городской суд №2 оправдал обоих подсудимых на том основании, что "оборудование установлено и денежные средства выплачены консорциуму до назначения на должность Данбая, сумма учтена при снижении претензионной суммы консорциума, ущерб не причинен".

В свою очередь гособвинение подало апелляцию, требуя наказать экс-генерального директора, но областной суд оставил вердикт суда первой инстанции в силе. На это Генеральная прокуратура внесла протест в Верховный суд РК, после чего Верховный суд отменил все решения городского и облсуда. А после отмены судебных актов Верховным судом РК постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 31 октября 2023 года подсудимому Данбаю была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Суд мотивировал оправдательный приговор тем, что оборудование установлено и денежные средства выплачены консорциуму до назначения на должность Данбая, сумма учтена при снижении претензионной суммы консорциума, в связи с чем ущерб не причинен. Однако указанные обстоятельства не нашли своего подтверждения", – говорилось в постановлении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда.

Поэтому Верховный суд вновь направил уголовное дело на рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Атырауского областного суда, но в ином составе судей. Данбай был взят под стражу, Сейдуалиев находился под домашним арестом. И 26 декабря суд признал обоих виновными в преступлении.