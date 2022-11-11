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Сомнолог объяснила, опасен ли сонный паралич для здоровья

сонный паралич Фото: pixabay
Сонный паралич имеет ту же природу, что и лунатизм – является разновидностью парасомнии, сообщает Zakon.kz.

Ведущий эксперт по коррекции бессонницы Ирина Завалко рассказала, что сонный паралич – не психическое расстройство и такое состояние не опасно для жизни и здоровья.

Тем не менее, сонный паралич может напугать человека. Обычно это происходит потому, что они не знакомы с природой этого состояния.

Сонный паралич – состояние неполного перехода между REM-сном – фазой сновидений – и бодрствованием. Этот механизм помогает человеку происходящее во сне не демонстрировать в реальности. То есть это защитный механизм.

Но когда человек уже проснулся, а переход от сновидений к бодрствованию еще не завершился, возникает сонный паралич. Психологически этот состояние сопровождается ощущением присутствия кого-то в помещении. Но на самом деле ничего страшного не присходит.

Сомнолог отметила, что сонный паралич не лечат медикаментозно. Это состояние зачастую проходит само по себе. Врач подчеркнула, что часто длительность эпизодов резко снижается, когда человек узнает о природе состояния и о том, что оно не опасно для здоровья и не является признаком того, что он сошел с ума.

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