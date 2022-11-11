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Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы

Поезд запустили из Конаева в Алматы Фото: Zakon.kz
Первый поезд с пассажирами прибыл 11 ноября на вокзал "Алматы-1". Это уже вторая попытка властей связать область с городом, сообщает Zakon.kz.

Власти Конаева отметили, что пока электричка будет курсировать один раз в день. А с 11 декабря планируют запустить дополнительный поезд, но уже с вокзала "Алматы-2".

Конаев-Алматы электричка

Фото: Zakon.kz

"Мы первые пассажиры поезда. Приехали быстро, все понравилось. Хорошо, что запустили такой поезд. Для жителей Конаева это очень удобно, студентам хорошо, можно быстро и без пробок добираться до Алматы. Не нужно, как раньше, ловить такси или ждать рейсовый автобус".Зинаида Корниенко

Время в пути занимает чуть больше часа. Поездка в один конец стоит 450 тенге, пенсионеры приобретают билеты со скидкой.

электричка из Конаева в Алматы

Фото: Zakon.kz

В компании "Пассажирские перевозки" заявили, что сейчас купить билеты можно в кассах на вокзале Конаева и в приложении, там стоимость проезда будет еще дешевле.

Конаев-Алматы электричка

Фото: Zakon.kz

Аким Конаева Нурлан Куматаев отметил, что чиновники Алматинской области решили со следующего года субсидировать маршрут, а также закупить еще несколько пригородных пассажирских составов в ближайшее время.

аким Конаева

Фото: Zakon.kz

"Электричка теперь будет курсировать постоянно. Вагоны совершенно новые. Максимальная скорость движения – 80 км/ч. Мы сделали удобное расписание, в 6 утра электричка выезжает из Конаева и в Алматы прибывает в 7:17. Обратно электричка отправляется в 19:00. В первую очередь это очень обрадовало студентов и их родителей. Поездка в Алматы на поезде, особенно в зимнее время, безопасна и удобна. Состав прибывает на станцию "Алматы-1", откуда можно добраться в любую точку города. Кроме того, уже с 11 декабря поезд будет прибывать также на станцию "Алматы-2", где поблизости есть метро.Аким города Конаев Нурлан Куматаев

На пригородных электричках уже действует электронная система. Проезд можно оплатить наличными.

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