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В Алматы запустили новый пригородный маршрут

В Алматы запустили новый пригородный маршрут Фото: Zakon.kz
В Алматы с 26 ноября 2023 года запущен новый пригородный маршрут №216. Данный маршрут обеспечит транспортную доступность с поселком Даулет до железнодорожного вокзала Алматы-1, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления городской мобильности города, плановый выход автобусов на маршруте составит 5 ед. автобусов с плановым интервалом движения 45 минут.

"В рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году Управлением планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов. Ранее были запущены 7 маршрутов, остальные 2 маршрута находятся на разработке".Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы
В Алматы запустили новый пригородный маршрут

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, согласно Плана развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что с 20 ноября 2023 года в пригородной зоне Алмат запущен пригородный маршрут №234.

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