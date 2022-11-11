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Законодательство РК

В Казахстане хотят изменить подходы в организации питания школьников

Изменены требования к школьным столовым Фото: primerminister.kz
Подготовлены изменения и дополнения в Правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается предоставить школам возможность выбора альтернативных вариантов организации школьного питания.

В связи с чем добавляется новый пункт о том, что при наличии оборудования, соответствующих условий в школьной столовой – товары по организации питания школьников могут приобретаться на конкурсной основе посредством введения внештатных единиц заведующих столовыми, поваров, кухонных работников на основании решения местных исполнительных органов.

Вместе с тем из правил исключаются пункты, предусматривающие о том, что не менее 60% продуктов питания должны быть отечественного производства в рамках поддержки отечественных производителей.

Как поясняется, это делается на основании заключения Евразийского экономического союза о наличии барьеров на внутреннем рынке РК.

Кроме того, в правила добавляется требование о создании в школах необходимых условий для приема пищи, принесенной с собой.

Вместе с тем подчеркивается, что приобретаемые продукты питания должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РК о безопасности пищевой продукции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 ноября.

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