7 сериалов, которые вы пропустили из-за выхода "Дома дракона"

Триллеры про маньяков, остросюжетные фэнтези и мотивирующие спортивные драмы. Эти направления сейчас особо популярны на стриминговых площадках. Редакция Zakon.kz просмотрела последние киноновинки и рассказывает, что точно следует посмотреть этой осенью.

"Монстр: История Джеффри Дамера",1 сезон. Рейтинг 8.3

Истории про маньяков всегда пользуются большим интересом у зрителей.

Особенно, если картины сняты на реальных событиях. В этом сезоне долгожданной премьерой стала лента про серийного американского маньяка Джеффри Дамера из Милуоки. С конца 70-х и до начала 90-х годов Дамер с особой жестокостью убил 17 мужчин, в их числе был и несовершеннолетний подросток. Большинство жертв маньяка были афроамериканцы. На протяжении всех этих лет каннибалу удавалось ловко избегать наказания, но однажды все закончилось. Одной из жертв маньяка удалось сбежать и вызвать полицию. В итоге Дамера осудили на пожизненное заключение.

"Кабинет редкостей", 1 сезон. Рейтинг 8.1

Это восемь небольших историй, которые сняли несколько молодых сценаристов и режиссеров под чутким руководством именитого мастера ужасов Гильермо дель Торо. Сам автор называет сериал антологией, которая в себя включает определенную главу: "Лот 36", "Кладбищенские крысы", "Вскрытие", "Внешняя сторона", "Модель для Пикмана", "Грезы в ведьмонском доме", "Просмотр" и "Мурмурация".

"Песочный человек", 1 сезон. Рейтинг 8.2

В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать, и он оказывается в 2020 году.

В его отсутствие мир кардинально изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

Однако как главному герою разобраться в новом мире, где уже никто не верит в магию и его былую мощь? Это остается загадкой, которую, возможно, удастся решить в самом конце.

"Архив 81", 1 сезон. Рейтинг 7.9

Это история о молодом сотруднике архива и реставраторе видеофильмов Дэне Тернере, который получает заказ на восстановление кассеты с пленкой.

На записи – известная ученая Мелоди Пендрас. На протяжении долгого времени она занималась исследованием смертельно опасного культа и посещала старинное здание. Во время реставрации пленки герой сталкивается с непонятной чертовщиной и жуткими видениями, которые одолевают его даже во сне.

"Полиция Токио", 2 сезон. Рейтинг 7.10

В центре сюжета – американский журналист Джейк, который сотрудничает с японской полицией в Токио в начале девяностых.

Ежедневно его ждут криминальные разборки и убийства. Репортеру приходится не только раскручивать громкие происшествия, и эти истории в конечном итоге приведут к тому, что удастся вывести на чистую воду продажных "копов".

Однако провести границу между служителями и нарушителями закона слишком сложно.

"Белый лотос", 1 сезон. Рейтинг 7.1

Это комедийная история о взбалмошных, потерянных и в какой-то мере одиноких и богатых постояльцах отеля на Гавайях. На протяжении всего первого сезона зрители будут наблюдать за жизнью трех семей, которые решили сбежать на неделю от городской суеты и расслабиться. Но уже с первых минут заселения в гостиницу все начинает идти не по плану, и вскоре райское место превращается для них в настоящий ад. Беззаботный отдых оборачивается скандалами, ограблением и даже убийством.

Сейчас к просмотру доступен уже 2 сезон сериала.

"Время побеждать: Расцвет династии Лейкер", 1 сезон. Рейтинг 8.6

И все же настоящим бестселлером стала спортивная биографическая драма об известной баскетбольной команде "Лос-Анджелес Лейкерс", которая смогла не только выбраться из затяжного кризиса, но и навсегда изменила баскетбольную индустрию.

Показав, что игра может быть первоклассным шоу, заинтересовала даже тех, кто далек от большого спорта. События разворачиваются в конце 70-х годов, именно тогда команда меняет тактику игры, которая называется "беги и стреляй".

Успех не заставил себя долго ждать, и буквально за короткое время команда прорывается в местный чемпионат, а сами баскетболисты получают бешеную популярность. Уже в 2023 году запланирован выход второго сезона нашумевшей истории баскетболистов.

Стоит отметить, что в этом году казахстанцев ждет еще несколько громких кинопремьер.

В конце ноября стриминговый сервис представит продолжение подростковой испанской драмы "Элита", это уже седьмой сезон.

Буквально на днях стало известно, что продолжение получит история про серийных маньяков. "Монстра" решено продлить еще на два сезона.

Правда, о каких именно пойдет речь, авторы пока не говорят. Также в 2024 году ориентировочно выйдет продолжение нашумевшей истории про девочку под кодовым номером "11".

Многим эта история знакома под названием "Очень странные дела".

Дарига Турысбекова