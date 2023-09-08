Новинки кино сентября

Первый месяц осени порадует кинолюбителей драмами, фантастическими фильмами, комедиями, ужасами и боевиками. Будет что посмотреть в кино и детям. Редакция Zakon.kz публикует афишу кино сентября 2023 года.

"Жол"

7 сентября в казахстанский прокат вышел комедийный фильм режиссера Бакыт Кадера, главные роли в котором сыграли Абилмансур Сериков, Жахан Утаргалиев, Еркен Губашев, Акерке Назарбекова.

Главный герой комедийного фильма – мелкий мошенник и воришка Шокан, который задумывает новую аферу. Он притворяется слепым, чтобы с такими же попутчиками поехать в другой город и в пути обокрасть их. В черных очках и с тростью в руке, притворяясь полностью незрячим, Шокан садится в автобус и ждет подходящий момент, чтобы сделать свое грязное дело. Но внезапно он и попутчики попадают в беду – неизвестные бандиты нападают на автобус, а водитель куда-то пропадает. Главный герой понимает, что он единственный человек, который может сесть за руль и спасти слепых людей.





"Приключения аргонавтов"

Приключенческий мультфильм режиссеров Давида Ало, Эрика Тости и Жан-Франсуа Тости показывают в кино с 7 сентября.

Персонажей мультфильма озвучивали: Кейси Чейз, Кристоф Лемуан, Эммануэль Кюртиль, Мишель Туро, Пьер Ришар и другие.

Пэтти – упрямая маленькая мышка, которая настойчиво желает добиться исполнения заветных желаний, включая главную цель – покинуть родной остров. Каждый день она покупает лотерейный билет, мечтая сбежать с острова, однако постоянно проигрывает. Мечты Пэтти о лучшем будущем не разделяет ее единственный друг и наставник – большой рыжий кот Сэм, с тревогой относящийся к любым переменам в его спокойной и размеренной жизни. Когда спор богов перерастает в угрозу уничтожения их родного городка, Сэм и Пэтти вынуждены отправиться в удивительное путешествие, чтобы не только спасти местных жителей, но и осуществить свои заветные желания.





"Джулс"

Еще одна новинка кино сентября – американский фантастический фильм "Джулс" режиссера Марка Тертлтауба. На большие экраны в Казахстане фильм вышел 7 сентября.

Актерский состав: Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис, Джейн Куртин, Тедди Каньес, Эдвард Джеймс Хайланд, Блэр Бэйкер.

Милтон – одинокий мужчина из небольшого городка, расположенного где-то в Пенсильвании. В его жизни уже давно нет ничего такого, что можно было бы назвать интересным или необычным. Но все переворачивается с ног на голову, когда герой обнаруживает на заднем дворе своего дома летающую тарелку. Кроме того, Милтон сталкивается с настоящим пришельцем.

Вскоре они становятся хорошими друзьями, но неожиданно о столь необычной дружбе узнают все окружающие, в том числе правительство.





"Голда: Судный день"

Это историческая военно-биографическая драма Гая Наттива. В прокат фильм вышел 7 сентября.

В фильме снимались: Хелен Миррен, Камилль Коттен, Лив Шрайбер, Зед Джозеф, Клодетт Уильямс, Генри Гудман и другие.

События фильма происходят в 1973 году. Главная героиня – первая женщина премьер-министр Израиля. Страна оказывается в сложном положении, Сирия и Иордания намереваются вернуть потерянные территории и втягивают Израиль в кровопролитную войну. Женщине предстоит использовать все свои политические навыки и стать "железной леди". Люди ждут от нее действий, надеятся и верят, что она сможет решить этот конфликт и спасти их.





"Паранормальные явления. Ритуальный дом"

Фильм ужасов Трэвиса Байбла вышел в казахский прокат 7 сентября.

Актерский состав: Джерилин Армстронг, Майкл Бонини, Брэндон Дойл, Taneisha Figueroa, Эрик Гибсон, Шун Хагинс и другие.

Главная героиня фильма – популярная блогерша Крисси, у которой в последнее время дела идут совсем плохо. Крисси находит блогеров-инфлюенсеров, которым нужен горячий контент. Четверка едет в один заброшенным дом, в котором много лет назад оккультисты проводили жуткие ритуалы.

Блогеры обещают своим подписчикам провести в доме жуткий ритуал, что напугает даже самого неискушенного зрителя. Главная героиня и ее новые друзья начинают стрим, но уже скоро они поймут, что действительно связались с чем-то жутким.





"Призраки в Венеции"

Американский детектив режиссера Кеннета Брана можно будет посмотреть в кино 14 сентября.

В фильме снимались: Кеннет Бран, Келли Райлли, Мишель Йео, Джейми Дордан, Эмма Лейрд Тина Фей и другие.

Талантливый сыщик Эркюль Пуаро давно отошел от дел и вернулся с фронта в родную Венецию. Теперь он хочет просто жить и никогда больше не брать в руки оружие. Чтобы не скучать, Пуаро находит себе увлечение – посещает один раз в неделю спиритические сеансы в старом палаццо с привидениями, в которых никогда не верил. Когда одного за другим гостей сеансов начинают убивать, главный герой оказывается втянутым в мир заговоров, теней и тайн.





"Взаперти"

Казахстанский триллер режиссера Олжаса Баялбаева "Взаперти" начнут показывать в кино 14 сентября.

Главные роли в фильме сыграли: Роман Жуков, Елизавета Юрьева, Сергей Уфимцев, Платон Саввин.

События разворачиваются в спальном районе одного казахстанского городка, в типичной панельной многоэтажке. Там в одной из квартир молодые люди устраивают посиделки. Случайные знакомые Кема и Макс сразу понравились друг другу и посреди застолья решают уединиться в отдельной комнате. Однако, включив свет, они замечают, что выхода из этой комнаты нет. Окна и двери ведут в какие-то сложные лабиринты, где Кема и Макс встречают настоящих призраков, лишь со временем понимая, что эти сущности – такие же жертвы обстоятельств, как и они.

Разгадывая тайны, Макс и Кема пытаются спасти не только себя, но и других пленных этого странного места.





"Гнев материнский"

Американский детектив "Гнев материнский" режиссера Майлза Джорис-Пейрафита появится на экранах 14 сентября.

Актерский состав: Хилари Суэнк, Оливия Кук, Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Норм Льюис, Карен Элдридж, Дилон, Фрэнк Альфано.

Главная героиня фильма – успешная журналистка Дженнифер, которая чувствует себя вполне счастливым человеком. У нее прекрасная работа и карьера, ее любят и уважают за десятки громких разоблачительных статей. Еще Дженнифер готовится стать бабушкой. Но наступает страшный день – ее сына находят убитым. Тогда она решает провести свое собственное расследование и выяснить, кто убил сына.





"Астрал. 13-й этаж"

Фильм ужасов режиссера Дэйна Сэйда будут показывать в кино с 14 сентября.

В главных ролях: Шахидан Абдулла, Бронт Паларэ, Реми Ишак, Надя Нисса, Набила Худа, Эриза Аллия и другие.

Юного экзорциста Игбала мучают зловещие видения. Стараясь избавиться от кошмаров, он решает подавить свои сверхспособности. Однако, когда потусторонние силы переходят в наступление и начинают сеять хаос, Игбал вынужден вновь обратиться к своим способностям, чтобы защитить семью и друзей.





"После. Навсегда"

Премьера известной американской мелодрамы "После. Навсегда" режиссера Кастиль Лэндон состоится 14 сентября.

Актерский состав: Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Мими Кин, Стивен Мойер.

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, но только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.





"Түпсана және жасыл нәски"

Комедийную драму казахстанского режиссера Санжара Омарова начнут показывать в кино с 14 сентября.

Главные роли в фильме сыграли: Хамза Ақсүйрік, Мұхтарұлы Мерей, Баян Мақсатқызы, Кукатова Гайни, Макажан Мерей, Каденова Лидия, Данияр Шахнияз.

Дарига живет с семьей в небольшом городе. Ее семья – это муж, двое детей, свекровь и золовка. Каждый день Дариги не отличается от предыдущего. Она устала от быта и перестала радоваться жизни. Муж перестал обращать на нее внимание, дети не слушаются, свекровь слишком строга к ней, а золовка никак не выйдет замуж. После очередной ссоры Дарига случайно натыкается на рекламу тренинга по семейным отношениям, организованного известным коучем. Посетив данный тренинг, она решает изменить свою жизнь. С этого дня она старается стать счастливой и радоваться каждой минуте.





"Неудержимые 4"

Американский боевик режиссера Скотта Во выйдет на большие экраны 21 сентября.

Актерский состав: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио, Леви Трэн.



Где-то в Южной Америке террористы взяли в заложники семерых американских граждан. Власти страны решают начать переговоры с главарем банды, чтобы те освободили иностранцев. Группа наемников Барни Росса едет туда, чтобы мгновенно отреагировать, если что-то пойдет не по плану. Однако, приехав на место, парни понимают, что договориться с бандитами не получится. Главным героям снова придется вспомнить боевой опыт, ликвидировать главаря банды, всех террористов и спасти из плена своих соотечественников.





"Искусство по понятиям"

Американский триллер Николь Паоне пополнил список новинок кино сентября. Кинокартина выйдет в прокат 21 сентября.

Роли исполнили: Сэмиэл Л. Джексон, Ума Турман, Майя Хоук, Джо Манганьелло, Деби Мейзар.



Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Однако дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи.





"Одной безумной ночью"

Комедия Каллэн Дарлик "Одной безумной ночью" выходит на большие экраны в Казахстане 21 сентября.

Главные актеры: Элайза Тейлор, Ариэль О’Нилл, Санаа Шейк, Джордж Пуллар, Блейк Ричардсон, Чарльз Граундс.

Руби уже несколько лет состоит в романтических отношениях. Однажды он просит ее о встрече, на которой о чем-то хочет серьезно поговорить. Женщина, окрыленная этим, надеется, что возлюбленный наконец сделает ей предложение руки и сердца. Однако на самом деле мужчина решил с ней расстаться. Когда Руби узнает об этом, ей кажется, что вся ее жизнь рухнула в один момент. Чтобы вывести героиню из тяжелого психологического состояния, подруги решают ее немного развеселить. Они предлагают провести время на вечеринке, но веселье заходит слишком далеко. Утром они просыпаются не у себя дома, а в участке, ничего не помня о вчерашнем вечере.





"Создатель"

Американский боевик режиссера Гарета Эдвардса "Создатель" – последняя киноновинка месяца, которая выйдет в прокат 28 сентября.

В ролях: Эллисон Дженни, Джемма Чан, Ральф Айнесон, Джон Дэвид Вашингтон, Марк Менчака, Кэн Ватанабэ, Амер Чадха-Патель, Майкл Эспер, Mackenzie Lansing, Йен Верден.

События фантастического фильма разворачиваются в недалеком будущем, когда из-за агрессивных действий искусственного интеллекта человечество оказывается на грани гибели. Главный герой – рядовой солдат Джошуа, который находится в самом эпицентре ожесточенной войны между человечеством и вышедшими из-под контроля машинами. У Джошуа есть свой секрет – андроид в виде маленькой девочки, который стремительно развивается в интеллектуальном плане. Солдат находит известного ученого и предлагает ему развить робота до такого состояния, чтобы он смог дать отпор искусственному интеллекту.





Приятного просмотра!