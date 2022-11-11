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В Алматы полицейские предотвратили прыжок девушки с моста под поезд

поезд, спасение Фото: polisia.kz
В Алматы прохожие увидели девушку на мосту, которая пыталась спрыгнуть вниз. Инспекторы патрульной полиции поспешили на место, сообщает Zakon.kz.

Полицейские увидели, что девушка хочет спрыгнуть с моста.

"Мы задержали ее за руку. Она была в шоковом состоянии. Однако позже объяснила, что она ожидала поезд: хотела прыгнуть под поезд и покончить с собой. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Девушка была передана им для разбирательства", – рассказал подробности спасательной операции Наурыз Данекеев.

В Управлении полиции Жетысуского района девушка пришла в себя. Она сообщила, что пыталась покончить жизнь самоубийством из-за проблем в семье. Ей оказали психологическую помощь.

12 сентября в Талгаре школьница пыталась спрыгнуть с моста. Стражи порядка успокоили несовершеннолетнюю. Ее отвели домой и передали родителям. 

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