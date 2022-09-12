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В Талгаре школьница пыталась спрыгнуть с моста

суицид, школьница Фото: Zakon.kz
Несовершеннолетняя хотела покончить жизнь самоубийством и спрыгнуть с моста в Алматинской области. Полицейским удалось предотвратить ее поступок, сообщает Zakon.kz.

Проезжая мимо, патрульные полицейские заметили школьницу на талгарском мосту. Они предугадали намерение школьницы совершить суицид.

Отличились ребята из патрульной службы – старшие лейтенанты Ильяс Шахизаданов и Жасулан Мыктыбаев, а также инспектор ИВС сержант Ербол Бесбаев. Им удалось подбежать к месту и успеть перетащить школьницу обратно через перила моста. Тем самым предотвратить суицид. Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов

Стражи порядка успокоили несовершеннолетнюю. Ее отвели домой и передали родителям. Причины устанавливаются, сообщили в областном департаменте полиции.

8 cентября в Атырау 32-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 5-го этажа. Она заперлась в квартире своей матери. Затем она открыла окно, встала на кондиционер снаружи дома и хотела спрыгнуть вниз.

2 сентября в столице девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки. Ее спас участковый инспектор полиции Куаныш Мирзаев.

21 августа в Атырау полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста. Полицейские в течение четырех минут убедили мужчину не делать этого. 

13 августа карагандинец пытался спрыгнуть с шестого этажа жилого дома. 37-летний мужчина сначала спровоцировал в семье скандал, а потом решил совершить суицид.

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