Филиал "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 6 млн тенге

В Актау филиал "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 6 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Штраф наложен в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности (часть 3-1) статьи 159 КоАП РК.

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК были выявлены факты злоупотребления монопольным положением в действиях филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на рынке по услуге сварочно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу.

"В нарушение норм антимонопольного законодательства "КазТрансГаз Аймак" весь объем работы передавал исключительно к одному субъекту, тем самым ограничивал конкуренцию и ущемлял права субъектов предпринимательства". Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК

27 июня "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на более чем 5 миллионов тенге.