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Студентка устроила скандал в алматинском университете

Алматы Фото: скриншот видео
Студентка устроила скандал в Университете Нархоз. Момент, когда она несколько раз ударяет мужчину, попал на видео. В пресс-службе вуза прокомментировали инцидент, который произошел 10 ноября, сообщает Zakon.kz.

В университете сообщили, что на видео студентка, переведенная ранее в Казахский университет путей сообщения (КУПС).

"10 ноября она явилась в Нархоз и вела себя неадекватно. По характеру своего поведения имеет признаки психического расстройства. Жалоб на нарушение ее прав или прав других студентов в администрацию вуза не поступало", – сообщили в пресс-службе Нархоза.

19 сентября студенты одного из вузов Алматы устроили массовую потасовку. Оказалось, что они отмечали посвящение. Праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.

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