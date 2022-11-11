Студентка устроила скандал в алматинском университете

Фото: скриншот видео

Студентка устроила скандал в Университете Нархоз. Момент, когда она несколько раз ударяет мужчину, попал на видео. В пресс-службе вуза прокомментировали инцидент, который произошел 10 ноября, сообщает Zakon.kz.

В университете сообщили, что на видео студентка, переведенная ранее в Казахский университет путей сообщения (КУПС). "10 ноября она явилась в Нархоз и вела себя неадекватно. По характеру своего поведения имеет признаки психического расстройства. Жалоб на нарушение ее прав или прав других студентов в администрацию вуза не поступало", – сообщили в пресс-службе Нархоза. 19 сентября студенты одного из вузов Алматы устроили массовую потасовку. Оказалось, что они отмечали посвящение. Праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших. Читайте также Илон Маск высказал идею перевода денег через Twitter Meta уволит 11 тысяч сотрудников из-за падения доходов В Алматы перерисовали мурал Гоголя

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