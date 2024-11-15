Студентки в Корее выступили против приема мужчин в университет

Студентки Женского университета Донгдук вышли на акцию протеста из-за приема в университет мужчин, сообщает Zakon.kz.

По данным The Korea Times, девушки бойкотировали занятия и организовали сидячую забастовку перед главным зданием университета. Так студентки выразили несогласие с идеей руководства перейти к совместному обучению женщин и мужчин.

На эту меру администрация Донгдук предложила пойти из‑за сокращения численности молодых людей в стране и предстоящих сложностей с набором новых студентов. Хотя изменения еще даже толком не обсудили, студентки уже яростно отреагировали на них.

Фото: koreatimes

Девушки потребовали, чтобы в университете даже не обсуждали возможность приема мужчин. Активистки назвали идею совместного обучения "позором" и "игнорированием основополагающего принципа университета Донгдук".

"Учреждения, ответственные за женское образование, женские университеты обязаны брать на себя ведущую роль в развитии женских талантов", – заявили в совместном обращении студентки-активистки.

Они развесили школьные куртки по всей территории университета и отказывались покидать здание в ночь с 11 на 12 ноября. А с 12 ноября протестующие вовсе перестали появляться на занятиях. Они также расписали граффити помещения университета.

Фото: koreatimes

Движение за сохранение Женского университета Донгдук в первозданном виде поддержали учащиеся других аналогичных вузов. В частности, активистки из Женского университета Суншин потребовали, чтобы их вуз также отказался от приема мужчин.

"В Корее существует множество женских университетов. В академической среде их считают значимыми для изучения проблем гендерной дискриминации и гендерного насилия", – говорится в публикации.

В рейтинге гендерного неравенства, созданном на Всемирном экономическом форуме в 2022 году, Корея заняла 99 из 146 мест. По данным исследователей, стране для достижения гендерного равенства потребуется 132 года.

Аналогичная инициатива была озвучена в Германии. Там в столичном метро предложили запустить вагоны только для женщин.