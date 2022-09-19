Массовая драка студентов попала на видео в Алматы

Студенты одного из вузов Алматы устроили массовую потасовку. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, каждый из участников драки будет установлен.

Согласно данным городской полиции, студенты отмечали посвящение. Праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК "Хулиганство". Каждый из участников потасовки будет установлен и привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. Начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев

Кроме того, как добавили в ведомстве, действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка.

В начале августа вооруженный конфликт между группой парней в селе Узынагаш Алматинской области закончился трагедией. Позднее в полиции назвали причины убийства.