Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев предлагает создать Центр цифровизации Организации тюркских государств

Токаев предлагает создать Центр цифровизации Организации тюркских государств Фото: akorda.kz
11 ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств, предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По его словам, центр необходимо создать на базе международного технопарка Astana Hub.

Также президент уточнил, что эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других отраслей.

Кроме того, для эффективной реализации этой инициативы он предложил учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты.

В заключении он отметил, в нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане.

"Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию", - сказал он.

10 ноября Токаев прибыл в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств.

Читайте также

Президент предложил расширять транспортные маршруты между тюркскими государствами

Токаев отметил заслуги Эрдогана

Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
вакцина
Первоклассникам ввели не ту вакцину в Актобе: уволились медсестра и врач клиники
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления