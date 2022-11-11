Токаев предлагает создать Центр цифровизации Организации тюркских государств

11 ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств, предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По его словам, центр необходимо создать на базе международного технопарка Astana Hub.

Также президент уточнил, что эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других отраслей.

Кроме того, для эффективной реализации этой инициативы он предложил учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты.

В заключении он отметил, в нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане.

"Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию", - сказал он.

10 ноября Токаев прибыл в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств.