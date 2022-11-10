Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд

10 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно в Telegram-канале Акорды.





Фото: akorda.kz



Отмечено, что в аэропорту главу Казахстана встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

15 сентября Касым-Жомарт Токаев уже был в Самарканде. Тогда он прилетел с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.