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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд Фото: akorda.kz
10 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно в Telegram-канале Акорды.


Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд

Фото: akorda.kz

Отмечено, что в аэропорту главу Казахстана встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

15 сентября Касым-Жомарт Токаев уже был в Самарканде. Тогда он прилетел с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

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