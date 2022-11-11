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Президент предложил расширять транспортные маршруты между тюркскими государствами

президент Фото: akorda.kz
В нынешний переходный период очень важное значение приобретают повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государства 11 ноября, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех государств – Казахстана, Азербайджана, Турции.

"Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики", – отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций.

Важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление. Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей. Прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", отметил президент. Она оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок.

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