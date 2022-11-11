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Токаев: Казахстан является землей отцов Тюркского мира

Тюрксой Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств 11 ноября отметил, что роль Организации тюркских государств значительно возросла, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил: "Казахстан является землей отцов Тюркского мира".

"Мы придаем особое значение нашему всестороннему взаимодействию. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Большинство организаций – ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, которые объединяют страны, были созданы по инициативе Казахстана.

"Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств. Также глава государства высказался о транспортно-транзитных коридорах между тюркскими странами.

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