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Дети из социально уязвимых семей смогут учиться в специализированных школах

дети из социально уязвимых детей смогут учиться в специализированных школах Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал приказ, благодаря которому дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы, сообщает Zakon.kz.
"То есть теперь до 1500 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы "БИЛ", "Дарын" и т.д. На сегодня благодаря новому приказу в такие специализированные школы уже зачислены дети из социально уязвимых семей", - сообщил Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

По мнению министра, предоставление детям из таких семей возможности учиться в специализированных школах лучшим образом отразится на их дальнейших успехах.

Он напомнил, что ранее в рамках предложений НСОД похожие квоты вводили для поступления в колледжи и вузы.

"Мы должны создавать больше сбалансированных условий как для юных талантов, так и для тех, кто еще не сумел проявить себя из-за социально-экономических факторов", – сказал министр.

По его словам, для поддержки одаренных детей в стране создаются определенные условия. В частности, выделяются образовательные гранты, проводятся различные олимпиады, интеллектуальные конкурсы.

Аймагамбетов отметил, что в этом году впервые 27 призеров международных предметных олимпиад получили премии до 4,5 млн тенге.

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