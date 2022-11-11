Токаев отметил заслуги Эрдогана

На саммите Организации тюркских государств в Самарканде 11 ноября Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана заявил, "наше единство крепнет с каждым днем".

По его словам, на международной арене возрос политический авторитет Тюркского мира. Он отметил, что в 2021 году в Организации тюркских государств председательствовал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции, по мнению президента Казахстана, внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния.

"Хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность. Уверен, что братская Турция продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

В продолжение Токаев предложил вручить Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку среди участников Организации тюркских государств.

Ранее на саммите Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств.