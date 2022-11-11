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Пожар на барахолке в Алматы потушен

Пожар на барахолке в Алматы потушен Фото: Zakon.kz
В Алматы 11 ноября произошел пожар на барахолке, сообщает Zakon.kz.

11 ноября в 10:56 силы и средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу вызова №2-БИС по адресу: Жетысуский район, мкр. Северное кольцо, 7 Б.

Первые расчеты прибыли через 8 минут.

"Горел склад на общей площади 1,5 кв. м, происходило сильное задымление, создалась угроза распространения на примыкающие и соседние склады и контейнеры с ТМЦ". ДЧС Алматы

Была обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств, кроме того, был задействован пожарный автопоезд. Было организовано оцепление участка полицией в связи с тем, что прохожие, очевидцы создавали препятствия.

Пожар на барахолке в Алматы потушен

Фото: Zakon.kz

На месте был развернут оперативный штаб.

Для определения очага загорания были задействованы тепловизоры. Имелась угроза обрушения бетонных конструкций склада, поэтому пожарные работали с соблюдением техники безопасности.

Сложный пожар локализовали за 69 минут на общей площади 1,5 тыс. кв. м.

Информация по пострадавшим не поступала.

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