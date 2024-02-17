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Пожар на барахолке Алматы потушен

пожар Алматы Фото: Zakon.kz
17 февраля в 14:58 пожар на складе алматинской барахолки ликвидирован. Пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

С огнем боролись более четырех часов – с 10:40 утра. Изначально загорелась кровля склада. На тушение и защиту рядом расположенного административного здания были введены пожарные стволы. В 12:28 пожарные сумели локализовать пожар.

Пожарные работали осторожно – на складе имелись взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия. Так, в 11:31 оттуда эвакуировали газовый балон объемом 25 литров. Позже в ДЧС сообщили, что небольшие газовые баллончики взрывались внутри помещения.

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Тем временем дым от пожара распространялся по городу, облако дыма было видно из разных частей города.

На ликвидацию пожара были задействованы 104 человек личного состава ДЧС и 29 техники. Площадь пожара все еще не назвали.

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