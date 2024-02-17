Пожар на барахолке Алматы потушен
С огнем боролись более четырех часов – с 10:40 утра. Изначально загорелась кровля склада. На тушение и защиту рядом расположенного административного здания были введены пожарные стволы. В 12:28 пожарные сумели локализовать пожар.
Пожарные работали осторожно – на складе имелись взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия. Так, в 11:31 оттуда эвакуировали газовый балон объемом 25 литров. Позже в ДЧС сообщили, что небольшие газовые баллончики взрывались внутри помещения.
Тем временем дым от пожара распространялся по городу, облако дыма было видно из разных частей города.
На ликвидацию пожара были задействованы 104 человек личного состава ДЧС и 29 техники. Площадь пожара все еще не назвали.