В селах Казахстана не хватает медиков. Как решают проблему?

По данным Минздрава, в медучреждениях страны не хватает 7740 штатных единиц, почти половина из них – средний медперсонал. А в селах недостает более 955 специалистов. Почему вопрос остается актуальным и что необходимо для привлечения специалистов, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Медицину в Казахстане, в том числе и сельскую, ждут серьезные реформы. Такое поручение в своем сентябрьском Послании озвучил президент страны Касым-Жомарт Токаев, и во время недавнего визита в Костанайскую область об этом рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Фото: Zakon.kz

В стране разработан национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", рассчитанный на следующие два года. Согласно документу, в 650 селах Казахстана планируется строительство медицинских объектов, а также модернизация и повышение уровня 32 районных больниц до статуса межрайонных многопрофильных учреждений.

Сегодня медицинские услуги казахстанцам в селах оказывают 5397 учреждений. Основное количество – это медпункты и врачебные амбулатории. Но в то же время износ зданий медучреждений составляет 52,6%. По некоторым областям показатели еще выше.

Кого и чего не хватает медицине?

Одной из самых актуальных проблем в здравоохранении уже на протяжении нескольких лет называют дефицит кадров.

Фото: Zakon.kz

По официальным данным Минздрава, наибольший дефицит врачей отмечается в пяти регионах. Антилидером в этом списке является Костанайская область, где в медучреждениях не хватает порядка 441 штатной единицы. Затем идет Западно-Казахстанская – 283, Акмолинская – 259, Туркестанская – 258 и Мангистауская – 256.

Если брать в разрезе дефицита врачей в сельской местности, то на первом месте окажется Акмолинская область, где недостает 187 штатных единиц, потом – Костанайская – 124, ЗКО – 114, Туркестанская 111 и Мангистауская – 68 специалистов. Что касается специалистов, то в пятерке самых дефицитных – врачи общей практики, акушеры-гинекологи, педиатры, терапевты и хирурги.

Как привлечь и сохранить?

Решить вопрос с обеспечением системы здравоохранения кадрами государство старается различными способами, но все же многие выпускники медицинских вузов не хотят работать в селах.

В ответе на запрос Zakon.kz директор Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Даурен Алдынгуров сообщил, что актуальными причинами отказа работать на селе являются, прежде всего, отсутствие инфраструктуры и частично уровень заработной платы.

"В связи с чем для обеспечения отрасли медицинскими кадрами еще в 2012 году была введена норма обязательной отработки выпускниками, обучившимися за счет государственного образовательного заказа по медицинским специальностям, в течение трех лет с обязательной выплатой подъемных пособий в 100 МРП и предоставления бюджетного кредита на строительство или покупку жилья в размере 1500 МРП", – пояснил Даурен Алдынгуров.

По его данным, начиная с 2019 года подъемные пособия получили 1576 специалистов, жилье – 1115, и иные меры соцподдержки – 503 человека. За последние три года местные исполнительные органы для привлечения и стимулирования кадров разработали пакет дополнительных мер социальной поддержки молодых специалистов (подъемные пособия, арендное жилье, соцоплата арендных платежей, услуг связи, предоставление мест в детских садах, трудоустройство супруг/супруги). Также были открыты филиалы НАО "Медицинский университет г. Семей" в городе Павлодаре, НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова" в городах Атырау, Актау, Уральск, Кызылорда.

Еще одним "пряником" для обеспечения отрасли квалифицированными специалистами министерство называет поэтапное увеличение заработной платы медицинских работников.

"Если средняя заработная плата врача в 2019 году составляла 189,3 тыс. тенге, то в 2022 году повышение составило до 415,9 тыс. тенге. Повышение заработной платы затронуло и средний медицинский персонал, в том числе фельдшеров скорой медпомощи. В 2019 году их средняя зарплата составляла 120,5 тыс. тенге, в 2022 году увеличилась до 208 тыс. тенге. К 2023 году планируется среднюю заработную плату врача повысить до 531 тыс. тенге, среднего медицинского работника – до 249 тыс. тенге", – пояснил Даурен Алдынгуров.

Кроме того, ежегодно согласно потребностям практического здравоохранения выделяется государственный образовательный заказ на подготовку врачей, который будет постепенно расти с 1500 специалистов клинического профиля в 2022 году, с 2023 года составит 1700 мест, в 2024 году – 1800 мест, в 2025 году – 2000 мест.

На откуп акиматов

В то же время вопросы кадрового обеспечения государственных организаций здравоохранения, включая определение системы мер социальной поддержки и удержания молодых специалистов, а также порядок и размер оказания им социальной поддержки за счет бюджетных средств Минздрав передал в компетенцию акиматов городов и областей. На плечи чиновников на местах возложено и создание условий для размещения интернов и врачей-резидентов в организациях здравоохранения и предоставление им мест проживания.

Насколько же удается решать вопрос с дефицитом кадров в отдельно взятой Костанайской области, в которой, по статистике Минздрава, имеется самый большой дефицит медицинских кадров? По данным Костанайского областного управления здравоохранения, в селах региона не хватает 88 специалистов, по республиканской статистике – 123,75 штатных единиц.

Больше всего в селах нужны терапевты, врачи общей практики, акушеры-гинекологи и онкологи. Среди районов наибольший дефицит врачебных кадров наблюдается в Мендыкаринском, здесь вакантны 10 должностей и по 9 врачей ждут в Жангельдинском и Карасуском районах.

По официальным данным, только в 2022 году естественный отток составил 95 врачей, а прибыло 118.

В поисках кадров специалисты Управления здравоохранения совместно с медицинскими организациями посещают высшие медицинские учебные заведения в городах Астана, Караганда, Семей, Актобе, Алматы, Шымкент. И определенные результаты работы есть: в этом году в районные медицинские организации удалось привлечь 44 врача.

"В 2020 году акимат региона впервые начал выплачивать подъемные пособия для врачей при условии 5-летней отработки. Первоначально специалистам, приехавшим в сельскую местность, выплачивали по 2 млн тенге. А в этом году суммы выплат для ряда врачей по остродефицитным специальностям, таким как анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, неонатолог, педиатр, увеличили до 5 млн тенге. Для кардиологов, онкологов, инфекционистов, психиатров, фтизиатров, гастроэнтерологов, невропатологов, патологоанатомов, нефрологов, аллергологов, гематологов и реабилитологов – до 3,5 млн тенге", – говорит главный специалист информационно-аналитического отдела Управления здравоохранения Костанайской области Мейрам Амангельдинов.

Наряду с выплатой подъемных проводится работа по обеспечению врачей жильем. На 1 октября его получили 18 врачей, прибывших в сельскую местность.

Новое – за счет бизнеса

Судя по ответу Управления здравоохранения Костанайской области, на сегодняшний день процент износа зданий медицинских организаций, расположенных в сельской местности, составляет 45,9%. Они находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. А также добавили, что за счет средств республиканского и местного бюджетов в рамках специальной программы "Ауыл – Ел бесігі" в регионе капитально отремонтировали 6 объектов и провели текущий ремонт в 32 учреждениях.

О том, как обстоят дела с медициной, не понаслышке знают руководители агроформирований, которые часто являются главными работодателями в селах. И не редки случаи, когда за свой счет они возводят медучреждения и сами привлекают туда специалистов. К примеру, в 2021 году в селе Убаган Узункольского района сдали в эксплуатацию новый медпункт. За 22 года работы хозяйства он стал уже третьим.

Фото: Zakon.kz

"Первый медпункт был холодным, маленьким и неудобным. Потом КХ "Мирас" отремонтировало заброшенный дом, купило туда оборудование. Но медик не хотела работать и уехала. В итоге решили построить новое здание площадью 100 квадратов с газовым отоплением. Вместе искали нового медработника, чтобы его заманить, рядом с медпунктом глава хозяйства построил благоустроенный дом. Фельдшера Жайлы Исабаеву нашли на другом конце области в Денисовском районе", – рассказал аким сельского округа Марат Нуржанов.

Сегодня в новом медпункте пять комнат, коридор, вестибюль. Все современное: мебель, оборудование. Есть даже палата, работающая как дневной стационар, и все необходимое лечение селяне получают.

Фото: Zakon.kz

А новый ФАП в селе Чистый Чандак невозможно не заметить на фоне видавших виды зданий. В нем созданы все условия для врачей и пациентов, начиная от санузлов и бытовых комнат, до смотровых кабинетов и даже лаборатории. Есть даже комната дневного стационара, где обслуживают по 20 человек в месяц. И два процедурных кабинета.

Фото: Zakon.kz

Сегодня в медучреждении трудятся 7 человек, которые обслуживают жителей всех сел Камышинского сельского округа, а это более 1000 человек. Есть и своя машина скорой помощи.

"Мы построили ФАП по программе государственно-частного партнерства. Но и там нужно было уложиться в нормативы. Строительство здания в 360 кв. метров оценили в 63 млн тенге, хотя оно обошлось нам дороже, но мы пошли на эти траты, потому что старое здание было уже совсем непригодным. Считаю, что эту программу нужно активно продвигать и реализовывать в сельской местности. Необходимо только четкое и волевое решение по этому вопросу", – отметил директор ТОО "Турар" Кайрат Оспанов.

Получается, чтобы медики работали в селах, нужно не просто звать их занять рабочие места, но и создавать реальные условия для работы и жизни приглашаемых специалистов.