Гендерное неравенство, текучка и дефицит: казахстанские медики обсудили кадровые проблемы

Система здравоохранения Казахстана признает накопление множества проблем. Среди них острой остается кадровый вопрос. Гендерное неравенство, текучка, дефицит специалистов – Zakon.kz расскажет, какие актуальные темы подняли медики на конференции в Алматы.

20 мая 2025 года в Алматы стартовала масштабная конференция "Кадровые ресурсы в здравоохранении", первая республиканская ярмарка вакансий и выставка стартапов. В мероприятии участвуют тысячи работодателей, профессоров медвузов и выпускников. На мероприятие прибыли специалисты из Южной Кореи, России и других стран.

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что событие приурочено к 80-летию доктора медицинских наук, профессора Куралбая Куракбаева, которого на мероприятии тепло поздравили и вручили почетные награды. Подопечные назвали именинника "патриархом", благодаря за выдающийся вклад в развитие науки, медицины и подготовку будущих профессионалов.

Фото: Zakon.kz

Столь значимый слет профессионалов своего дела и новичков состоялся благодаря инициативе ректора Казахстанского медицинского университета "Высшая школа общественного здравоохранения" Ардак Ауезовой.

"Ни для кого не секрет, что кадровый дефицит в здравоохранении ежегодно звучит со всех площадок, цифры из года в год никак не уменьшаются, несмотря на принимаемые решения. Поэтому сегодня мы постарались этот вопрос осветить со всех сторон. Здесь представлены все медицинские вузы страны, а также их выпускники: интерны, резиденты, магистранты. Особенность нашего мероприятия – это первая республиканская ярмарка вакансий. Когда учебные заведения, объединившись, предоставили своих выпускников, а работодатели рекрутировали их. Мы считаем, этот метод будет наиболее эффективным для решения кадрового дефицита, особенно в регионах. Поскольку те, у кого острейшие проблемы, в частности, это Мангистауская, Атырауская и область Улытау, прибыли в Алматы для поиска молодых дарований". Ардак Ауезова

Фото: Zakon.kz

Как ни странно, несмотря на то, что в Алматы пять медвузов, которые ежегодно выдают сотни выпускников, здесь все равно существует дефицит медработников.

"В Алматы, учитывая с прилежащими областями, население почти около пяти миллионов человек. Здесь 1300 государственных и частных медорганизаций, но все равно есть кадровый дефицит. Особенность нашего вуза в том, что мы не готовим бакалавриат, а занимаемся послевузовским образованием. Работаем с осознанными врачами, которые пришли развивать и усиливать свои компетенции, узнавать инновации и расти по карьере. В этом году только у нас порядка 200 выпускников, которые готовы оказывать медпомощь населению. Также на площадке впервые проводится выставка стартапов. Куда привлечены именно технические вузы и колледжи, у которых есть стартапы в области медицины и здравоохранения. Мы видим очень интересные проекты, когда искусственный интеллект заменяет физическое присутствие, таким образом они тоже решают кадровые вопросы, где человеческое участие уже не потребуется". Ардак Ауезова

Руководитель Национальной обсерватории кадровых ресурсов здравоохранения ННЦРЗ имени Сагадат Каирбековой Ольга Демушкан отметила, что вопросы обеспеченности сотрудниками в системе здравоохранения все более актуальны. В последние годы наблюдается положительная тенденция. Однако по-прежнему существует недостаточная укомплектованность в штатах медорганизаций, особенно в селах.

"В настоящее время в системе здравоохранения работают 281 400 человек, среди них 83 379 врачи с высшим образованием, остальные – средние медицинские работники. Ежегодно рост происходит на 2-2,5%. Значительный прирост врачей отмечается в городах республиканского значения, а также в Акмолинской и Актюбинских областях. А вот в Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях их число снижается". Ольга Демушкан

Фото: Zakon.kz

Докладчик остановилась более подробно на обеспеченности кадрами первичной медико-санитарной помощи. По ее словам, в действующей структуре представлено более трех тысяч организаций, а прикрепленных к ним – около 20 млн человек. Для их обслуживания создано более 12 тыс. участков.

"Если говорить об итогах 2024 года, то количество врачей общей практики составило 9 814, участковых педиатров – 1934, участковых терапевтов – 710. Мы наблюдаем снижение участковых терапевтов за последние пять лет. Самая высокая нагрузка на врача отмечается в ЗКО, где на одного врача приходится более 2 000 прикрепленного населения, тогда как в норме 1700. Работа участкового врача не считается привлекательной среди медспециальностей из-за значительной загруженности, рутинной работы, недостаточных условий для повышения квалификации. Это приводит к быстрому выгоранию молодых специалистов и к постоянной текучке кадров. Если посмотреть этот показатель, то в общей структуре медработников текучка примерно 8%, но в ПМСП – 29%. А в больших городах, как Астана, и вовсе 40%, Алматы – 43%. Это говорит о том, что молодой врач три месяца работает и уходит из больших городов". Ольга Демушкан

Также Ольга Демушкан добавила, что в стране становится меньше сотрудников в государственных медицинских организациях. А если рассматривать гендерное неравенство: в здравоохранении 83% врачей и в целом медперсонала – женщины. Среди врачей их 70%, а медсестер – 88%. Что также вызывает обеспокоенность. Средний возраст врачей – 44 года, а медработников – 41 год.

Фото: Zakon.kz

Тем не менее доктор медицины, советник по политике в области здравоохранения, представитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Стела Георгита заявила, что Казахстан в последние годы сделал огромные шаги для решения кадровых проблем.

"Если мы смотрим на показатели 2022 года, в Казахстане достаточно медсестер, которые оказывают услуги населению. Но, делая более углубленный анализ, мы видим некоторые проблемы. Хотя они не только в вашей стране. И Казахстан сделал хороший сдвиг для решения назревших преград. В частности, Национальная обсерватория собирает и анализирует эти данные. И на их основании Минздрав РК принимает решения для снижения проблем и обеспечения надлежащим количество медработников. К примеру, изменения в структуре первичной медико-санитарной помощи привело к тому, что мы видим повышенный спрос специалистов семейной медицины и медсестер". Стела Георгита

Специалист поделилась, что в Казахстане было проведено несколько интересных исследований, когда выясняли, почему местным врачам не престижно работать в аулах. Наиболее частым ответом стало отсутствие возможностей социального развития. Поэтому эксперт считает важным их обеспечение социальными пакетами.

"Например, если казахстанец заканчивает вуз и идет работать как семейный врач в село, у него должен быть доступ к разным социальным пакетам. То есть в первую очередь жилье, возможность ребенка отдать в детский сад, повести в школу и так далее. Поэтому кадровые проблемы должны решаться наряду с другими аспектами". Стела Георгита

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Конференция продлится несколько дней. По ее итогам будет принята резолюция. Однако уже в первый день, считают участники, выступления и дискуссии оказались плодотворными, были предложены пути решения наболевших проблем. А площадка помогла найти работу многим выпускникам.