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О погоде на 12 ноября в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

О погоде рассказали синоптики Фото: pixabay
В Казахстане 12 ноября сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дождь, снег, гололед, метель, усиление ветра. Лишь на юге, юго-востоке страны погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" сделали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте.

В Астане – облачно, осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем 0...+2С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.

Кроме того, повсеместно ожидаются туманы.

Отметим, в Алматы первый снег прошел 8 ноября, но пролежал он недолго.

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Елена Вебер
Казгидромет Астана Алматы Казахстан Шымкент
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