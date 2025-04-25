Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

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Прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту предоставили в РГП "Казгидромет". Из него следует, что с 26 по 28 апреля 2025 года в столицу вернутся дожди, а в двух крупнейших мегаполисах страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C. 27 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C. 28 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C. Прогноз погоды по Алматы 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C. 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C. 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +29+31°C. Прогноз погоды по Шымкенту 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C. 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C. 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C. Материал по теме Какой будет погода в апреле в Казахстане Ранее сообщалось, что Казахстан с 26 по 28 апреля 2025 года накроют ливни, град, заморозки и 37-градусная жара.

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