Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте
Фото: unsplash
Прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту предоставили в РГП "Казгидромет". Из него следует, что с 26 по 28 апреля 2025 года в столицу вернутся дожди, а в двух крупнейших мегаполисах страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C.
- 27 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.
- 28 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.
- 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.
- 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +29+31°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C.
- 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.
- 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C.
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