#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
517.16
588.48
6.23
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:31 Фото: unsplash
Прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту предоставили в РГП "Казгидромет". Из него следует, что с 26 по 28 апреля 2025 года в столицу вернутся дожди, а в двух крупнейших мегаполисах страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C.
  • 27 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.
  • 28 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.
  • 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.
  • 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +29+31°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C.
  • 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.
  • 28 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +34+36°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:31
Какой будет погода в апреле в Казахстане

Ранее сообщалось, что Казахстан с 26 по 28 апреля 2025 года накроют ливни, град, заморозки и 37-градусная жара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Астана – город без мусора и наркотиков: в столице провели необычный флешмоб
Общество
18:08, Сегодня
Астана – город без мусора и наркотиков: в столице провели необычный флешмоб
Новый микрорайон появится в Туркестанской области
Общество
17:53, Сегодня
Новый микрорайон появится в Туркестанской области
В Арыси интенсивно ведутся дезинсекционные работы против комаров
Общество
17:42, Сегодня
В Арыси интенсивно ведутся дезинсекционные работы против комаров
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: