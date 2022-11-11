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Алуа Балкибекова стала чемпионкой Азии-2022 по боксу

Бокс Чемпион Азии 2022 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В Аммане стартовали финальные бои азиатского первенства по боксу среди женщин. И в первой же встрече казахстанка завоевала золотую медаль турнира, сообщает Zakon.kz.

Алматинская боксерша Алуа Балкибекова досрочно выиграла медаль высшей пробы в весовой категории до 48 кг, так как ее соперница из Японии Като Хикару из-за травмы руки отказалась от поединка.

Таким образом, женская сборная Казахстана пополнила свою копилку первой наградой высшей пробы.

Далее по расписанию в решающих поединках ЧА-2022 выступят еще три представительницы Казахстана – Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова и Гульсая Ержан.

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Куандык Шынасилов
Иордания
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