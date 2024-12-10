Елдана Талипова удостоилась титула чемпионки Азии 2024 года по боксу
Фото: Instagram/qaz_team_official
10 декабря в Чиангмае (Таиланд) завершилось азиатское первенство по боксу среди женщин, в заключительном поединке которого казахстанка Елдана Талипова (+81 кг) завоевала золотую медаль, сообщает Zakon.kz.
Наш супертяж в споре за титул победительницы континентального чемпионата встретилась с узбекской боксершой Олтиной Сотимбоевой.
Стартовые раунды спортсменки практически провели на равных, обмениваясь мощными ударами. В решающем отрезке точными попаданиями больше отметилась Елдана, которая в итоге и забрала симпатии арбитров.
Тем самым наша женская команда продемонстрировала абсолютный показатель: пять финалов и все с удачным исходом.
10 декабря на ЧА-2024 по боксу гимн Казахстана звучал в честь Виктории Графеевой, Аиды Абикеевой, Натальи Богдановой, Гульсаи Ержан и Елданы Талиповой.
Наши красавицы сделали свое дело, теперь очередь за представителями мужской сборной, девять из которых увидим в финале тайских состязаний 11 декабря.
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