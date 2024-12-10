#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Спорт

Елдана Талипова удостоилась титула чемпионки Азии 2024 года по боксу

Елдана Талипова удостоилась титула чемпионки Азии 2024 года по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 16:33 Фото: Instagram/qaz_team_official
10 декабря в Чиангмае (Таиланд) завершилось азиатское первенство по боксу среди женщин, в заключительном поединке которого казахстанка Елдана Талипова (+81 кг) завоевала золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

Наш супертяж в споре за титул победительницы континентального чемпионата встретилась с узбекской боксершой Олтиной Сотимбоевой. 

Стартовые раунды спортсменки практически провели на равных, обмениваясь мощными ударами. В решающем отрезке точными попаданиями больше отметилась Елдана, которая в итоге и забрала симпатии арбитров. 

Тем самым наша женская команда продемонстрировала абсолютный показатель: пять финалов и все с удачным исходом.

10 декабря на ЧА-2024 по боксу гимн Казахстана звучал в честь Виктории Графеевой, Аиды Абикеевой, Натальи Богдановой, Гульсаи Ержан и Елданы Талиповой.

Наши красавицы сделали свое дело, теперь очередь за представителями мужской сборной, девять из которых увидим в финале тайских состязаний 11 декабря.    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан завоевал четвертое "золото" на ЧА-2024 по боксу
Спорт
15:55, Сегодня
Казахстан завоевал четвертое "золото" на ЧА-2024 по боксу
Наталья Богданова заняла первое место на ЧА-2024 по боксу
Спорт
15:24, Сегодня
Наталья Богданова заняла первое место на ЧА-2024 по боксу
Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу
Спорт
14:45, Сегодня
Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: