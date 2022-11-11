Нужно срочно перевести деньги: как и где это сделать

Объемы денежных переводов населения Казахстана растут с каждым годом. Одна из причин – активное развитие цифровизации и переход многих денежных операций в онлайн.

О том, какие есть возможности у граждан для перевода своих денег, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, сообщает Zakon.kz.

Каждый из нас в жизни сталкивается с необходимостью перевести деньги другому лицу. Сегодня с развитием банковских сервисов денежный перевод можно сделать в считанные минуты.

В денежном переводе участвуют три стороны: отправитель – тот кто отправляет деньги, получатель, он же адресат, и посредник – тот, кто доставляет деньги адресату.

Для осуществления перевода денег можно обратиться в точки обслуживания (банки, офисы систем денежных переводов), перевести их через почту, либо можно воспользоваться услугами поставщиков платежных услуг (посредников).

Переводы бывают:

- внешними – из Казахстана за границу (через системы денежных переводов и систему международных переводов SWIFT);

- внутренними – внутри Казахстана (с карточки на карточку, почтовые переводы и переводы на банковские счета).

Внутренние переводы по законодательству могут быть зачислены строго в течение одного рабочего дня, а срок перечисления денег через международные переводы составляет от 1 до 3 рабочих дней.

Какой способ перевода выбрать, зависит от условий и предпочтений отправителя и получателя, а также от следующих факторов:

- офисы каких посредников имеются рядом;

- какую сумму нужно отправить, возможно, есть ограничения на размер одного перевода или сумму переводов в день, месяц;

- срочность перевода;

- размер комиссии за операцию – обычно более сжатые сроки перевода предполагают более высокий тариф;

- страна отправления – от направления денежного перевода зависят и размеры комиссий посредников.

В чем особенности денежных переводов между платежными карточками?

Банковские переводы являются наиболее универсальным способом, который подходит для всех клиентов, особенно если у отправителя и получателя счета в одном банке.

Перевод можно сделать онлайн через мобильное приложение или сайт банка в личном кабинете, а также через банкоматы или непосредственно само отделение банка в кассе.

Так, для перевода в мобильном приложении или личном кабинете на сайте банка необходимо указать 16-значный номер платежной карточки и сумму перевода. Для удобства клиентов многие банки предоставляют возможность перевести деньги внутри банка по номеру телефона клиента, а отдельные финансовые институты переводят деньги клиентов по номеру телефона клиентам других банков. Но нужно предварительно обратиться в банк, чтобы удостовериться, что он подключен к системе мгновенных платежей, и есть возможность перевести деньги в другие банки по номеру телефона. Перевод поступает мгновенно.

Для перевода через банкомат у отправителя, как правило, должна быть карточка банка-эмитента. Также понадобится номер счета, карты или телефона получателя. Иногда банки разрешают через банкоматы переводить деньги только своим же клиентам. А некоторые банкоматы позволяют сделать перевод, даже если у отправителя нет карты, но у получателя есть счет в этом банке.

Многие организации-посредники предоставляют возможность перевести средства как безналичным путем, то есть со счета на счет, или посредством внесения наличных через кассу. В последнем случае получатель может забрать деньги в кассе партнера в своем городе.

Для того, чтобы перевести деньги безналичным путем, к примеру, через банк, счет в финансовом институте открывать необязательно. От отправителя потребуется лишь заявление на перевод и документ, удостоверяющий личность. В заявлении отправитель указывает название и реквизиты банка, куда должны прийти деньги, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) адресата и его паспортные данные. Получателю выдадут деньги в кассе банка. Можно просто указать банковский счет адресата, деньги переведут туда.

Что касается тарифов за обслуживание, то, как правило, внутри одного банка комиссии чаще всего за переводы не взимаются. При переводе из одного банка в другой суммы комиссий могут составлять от 0,1 до 1% от суммы, или же это могут быть фиксированные суммы, к примеру, 150 тенге за одну операцию.

Системы денежных переводов

Казахстанцы могут отправить деньги через одну из систем денежных переводов. Они используются населением Казахстана как для проведения переводов на территории страны, так и для отправки/получения переводов денег за рубеж/из-за рубежа. В Казахстане работает несколько систем международных денежных переводов, в том числе "Золотая Корона", Contact, Western Union, MoneyGram, "Юнистрим", Faster, American Express и другие.

У большинства из них есть собственные пункты отправления и получения денег в разных странах. Также они сотрудничают с банками, салонами связи, почтой. Этот способ подойдет практически всем, особенно при денежных переводах за границу. Для перевода наличных отправителю нужно заполнить заявку, внести в кассу деньги, получить секретный код и передать его получателю. Для получения перевода нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и назвать секретный код.

Через сайт системы денежных переводов можно осуществить переводы с банковской карты на счет получателя, в том числе зарубежный, или оформить получение наличными через отделение.

Размеры ограничений по максимальной сумме перевода через системы различаются, нужно уточнять в офисах этих компаний и в банках, которые сотрудничают с данными системами. Так, к примеру, в одном банке максимальная сумма перевода через одну из систем составляет 10 тыс. долларов США, а в другой – 5 тыс. долларов США и т.д. Ограничений по SWIFT-переводам в настоящее время в Казахстане нет. Комиссия за перевод в платежной системе может составить в среднем 1%. Скорость перечисления денег – от нескольких минут до 3 рабочих дней.

Комиссия за денежный перевод взимается только с отправителя, согласно тарифам, и зависит от размера отправляемой суммы и страны назначения. Валюта выплаты перевода определяется отправителем в момент отправки перевода. Выплата денежных переводов осуществляется, как правило, в валюте страны назначения по курсу, применяемому в системе, в некоторых странах выплаты осуществляются в USD (долларах США).

В случае возникновения проблем при выплате денежного перевода отправителю необходимо обратиться в пункт отправки денежного перевода. Перевод хранится в системе определенный срок. Можно также подать заявление о возвращении перевода самому себе, подав соответствующее заявление в системе, но комиссия за уже осуществленный перевод обычно не возвращается.

Переводы через электронный кошелек

Еще одним способом перевода денег является электронный кошелек. Через него можно отправить сумму на другой электронный кошелек. В дальнейшем полученные на электронные кошельки средства можно погасить (вывести) на банковский счет, либо получить наличными у банка-эмитента электронных денег.

В Казахстане на сегодня работают электронные кошельки нескольких платежных систем, в том числе Qiwi, Wooppay, Wallet One, AllPay и другие. Перечень систем электронных денег, функционирующих на территории Казахстана, публикуется на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан и доступен по следующей ссылке.

В электронных кошельках все переводы осуществляются онлайн, без открытия счета. Нужно лишь войти в одну из систем через сайт, открыть свой личный электронный кошелек. Пополнить его можно онлайн со своей карты через сайт системы, а также наличными через платежные терминалы компании-оператора или через банкоматы и отделения партнеров.

Размер комиссии может зависеть от типа кошелька, направления перевода, к примеру, на кошелек или карту. В среднем он составляет от 0 до 3%. Деньги между кошельками отправляются мгновенно, а с кошелька на карту или счет в банке могут идти до 3-х рабочих дней.

Переводы через АО "Казпочта"

Этот способ особенно удобен тем, кому нужно отправить деньги в небольшой населенный пункт в Казахстане, где поблизости нет отделений банков, но есть почтовые отделения. Вы можете отправить через них деньги наличными, и адресату их выдадут на почте.

Для этого понадобятся фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя и его адрес. Отправителю нужен только документ, удостоверяющий личность. Также можно отправить наличные на банковский счет в банке, но вместо адреса получателя надо будет назвать номер его счета.

Как не потерять деньги при переводе?

Если вы совершаете онлайн-перевод, удостоверьтесь, что находитесь на официальном сайте компании, а не на фишинговом.

Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте меры предосторожности:

Не сообщайте какую-либо информацию о переводе третьим лицам, кроме получателя.

Никогда не отправляйте через систему денежных переводов деньги незнакомым людям и не получайте от них.

Остерегайтесь сделок или предложений, которые кажутся неправдоподобно привлекательными.

Не пользуйтесь системой денежных переводов для оплаты товаров, приобретенных на интернет-аукционе.

Никогда не отправляйте денежные переводы для оплаты налогов или сборов по выигрышам в лотереях.

Полную информацию об условиях денежных переводов и наличии дополнительных услуг в каждой стране может предоставить сотрудник банка или АО "Казпочта" в пункте отправки перевода.