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Нацбанк назвал сумму, отправленную из Казахстана за рубеж через систему переводов

Нацбанк назвал сумму, отправленную из Казахстана за рубеж через систему переводов Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) рассказали об объеме переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов (СМДП) за 10 месяцев 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Нацбанке, основная доля операций 95% – трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами.

"Объем отправленных за рубеж денег посредством СМДП за 10 месяцев 2023 года достиг 806,9 млрд тенге (72% от совокупного объема), объем полученных денежных переводов за данный период составил 258,5 млрд тенге (23%)", – говорится в сообщении за 26 декабря.

По данным НБК, в среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тыс. тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тыс. тенге.

"В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами".Пресс-служба Нацбанка

В основном, как напомнили в монетарном регуляторе, системы международных денежных переводов используется для переводов без открытия банковского счета.

"Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов (СМДП) без открытия банковского счета по Казахстану и за рубеж за период январь-октябрь 2023 года составил 1,12 трлн тенге... По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение объемов операций на 26,7% (снижение фиксируется в большей степени по объемам полученных переводов)".Пресс-служба Нацбанка

В НБК уточнили, что исходящие трансграничные переводы без открытия банковского счета через СМДП в основном осуществляются с:

  • Узбекистаном (28,9%),
  • Россией (24,2%),
  • Турцией (22,9%),
  • Грузией (9,5%),
  • Кыргызстаном (3,4%).
"Переводы за рубеж осуществляются как казахстанцами, так и иностранными гражданами, которые могут находиться на территории страны в целях заработка".Пресс-служба Нацбанка

В структуре переводов, полученных из-за границы, большую часть занимают переводы из:

  • России (36,5%),
  • Узбекистана (11%),
  • США (10,8%),
  • Южной Кореи (10,6%),
  • Турции (6,3%).
Нацбанк назвал сумму, отправленную из Казахстана за рубеж через систему переводов

Фото: nationalbank.kz

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят перечень исключений для вывоза валюты. Подробности по ссылке.

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