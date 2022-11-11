В Астане рабочие сорвались с 14 этажа строящегося ЖК

В Астане 11 ноября двое рабочих, находясь на 14 этаже ЖК, выпали на землю из строительной люльки, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в столичном ДП, от полученной травмы один из упавших скончался на месте, а второго госпитализировали.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

7 ноября похожий случай произошел в Талдыкоргане. Рабочий сорвался с высоты на строительном объекте. Он оказался иностранцем.