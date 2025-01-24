В Атырау погиб рабочий, сорвавшись с пятого этажа

В Атырау ЧП произошло на строительной площадке жилого комплекса. Двое рабочих упали с пятого этажа, один из них погиб на месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Атырауской области, несчастье произошло 20 января примерно в 11:15. В результате 43-летний мужчина скончался на месте от полученных тяжелых травм, а 33-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в областную больницу.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по уголовному делу проводятся комплексные следственные действия", – сообщили в Департаменте полиции.

Правоохранители отметили, что иная информация не подлежит разглашению.

21 января 2025 года стало известно о гибели рабочего в шахте "Анненская" Восточно-Жезказганского рудника.