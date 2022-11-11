Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ в одном из микрорайонов Актобе

Проинспектировал ход работ в мкр Батыс-2 Фото: акимат города Актобе
Сегодня, 11 ноября, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ в линейном парке в мкр. Батыс-2, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что строительство парка было инициировано главой региона в целях создания благоприятных и комфортных условий для отдыха горожан.

Работы в парке, который соединит проспекты Мәңгілік ел и Тәуелсіздік, были начаты Ассоциацией урбанистов Казахстана "Q88" месяц назад и будут завершены до конца ноября.

В парке длиной 550 метров наряду с пешеходной дорожкой будут установлены велодорожка, место отдыха для детей и пожилых людей, Workout площадка, более 30 малых архитектурных символов и 65 светильников.

Читайте также

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Активное участие в выборах – признак сильной нации, считает общественный деятель

В Жамбылской области обсудили причины противоправного поведения подростков

Константин Вноровский
Тугжанов Ералы Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления