Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ в одном из микрорайонов Актобе

Сегодня, 11 ноября, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ в линейном парке в мкр. Батыс-2, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что строительство парка было инициировано главой региона в целях создания благоприятных и комфортных условий для отдыха горожан.

Работы в парке, который соединит проспекты Мәңгілік ел и Тәуелсіздік, были начаты Ассоциацией урбанистов Казахстана "Q88" месяц назад и будут завершены до конца ноября.

В парке длиной 550 метров наряду с пешеходной дорожкой будут установлены велодорожка, место отдыха для детей и пожилых людей, Workout площадка, более 30 малых архитектурных символов и 65 светильников.