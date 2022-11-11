Прямой эфир теледебатов кандидатов в президенты Казахстана

На телеканале "Хабар" 11 ноября проходят телевизионные дебаты кандидатов в президенты Казахстана и их доверенных лиц, сообщает Zakon.kz.

Теледебаты состоят из четырех раундов.

Первый раунд – "Презентация предвыборной программы", в котором состоятся выступления каждого участника с целью представления своей платформы.

Второй раунд – "Дискуссионная сессия", в котором участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса.

Третий раунд – "Вопросы от избирателей".

Четвертый раунд – "Обращение к избирателям", где участники обратятся к избирателям.

Не озвученные в эфире видеообращения будут переданы в штабы кандидатов для предоставления ответов.

Вместо действующего президента Касым-Жомарта Токаева в теледебатах принимает участие доверенное лицо – спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

21 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов в президенты:

Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства;

Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);

Мейрама Кажыкена – кандидата от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден – кандидат от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Салтанат Турсынбекову – кандидата от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.