Прямой эфир теледебатов кандидатов в президенты Казахстана
Теледебаты состоят из четырех раундов.
Первый раунд – "Презентация предвыборной программы", в котором состоятся выступления каждого участника с целью представления своей платформы.
Второй раунд – "Дискуссионная сессия", в котором участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса.
Третий раунд – "Вопросы от избирателей".
Четвертый раунд – "Обращение к избирателям", где участники обратятся к избирателям.
Не озвученные в эфире видеообращения будут переданы в штабы кандидатов для предоставления ответов.
Вместо действующего президента Касым-Жомарта Токаева в теледебатах принимает участие доверенное лицо – спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
21 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов в президенты:
Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства;
Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);
Мейрама Кажыкена – кандидата от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";
Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";
Каракат Абден – кандидат от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";
Салтанат Турсынбекову – кандидата от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".
Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.