Салтанат Турсынбекова: Нужно снижать пенсионный возраст женщин до 58 лет

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова во время теледебатов 11 ноября сказала, что нужно снижать пенсионный возраст женщин до 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Программа, с которой она выдвигается, ориентирована на интересы казахстанских семей. Для нее социальные вопросы на первом месте.

По ее словам, нужно пересмотреть размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Также Турсынбекова хочет разработать и реализовать программу борьбы с бедностью, решить проблему обеспечения жильем.

"Необходимо дать семьям материнский капитал и обеспечить всех детей пособиями". Салтанат Турсынбекова

Также кандидат планирует снизить закредитованность населения, списать задолженности нуждающимся семьям. Повысить качество жизни лиц с инвалидностью, обеспечить население качественным образованием и медобслуживанием.

"Очень важно сформировать стимулирующую налоговую систему, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес нужно освободить от налогов. Для среднего бизнеса ввести льготный режим. А вот для крупного и особенно игорного бизнеса, наоборот, увеличить налоги". Салтанат Турсынбекова

Как отметила Турсынбекова, Казахстану нужно развивать внутренний рынок, обеспечивая потребности в важнейших промышленных и продовольственных товарах, иначе страна так и будет зависеть от изменений международной конъюнктуры.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.