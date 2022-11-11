Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Салтанат Турсынбекова: Нужно снижать пенсионный возраст женщин до 58 лет

Салтанат Турсынбекова, дебаты Фото: скриншот видео
Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова во время теледебатов 11 ноября сказала, что нужно снижать пенсионный возраст женщин до 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Программа, с которой она выдвигается, ориентирована на интересы казахстанских семей. Для нее социальные вопросы на первом месте.

По ее словам, нужно пересмотреть размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Также Турсынбекова хочет разработать и реализовать программу борьбы с бедностью, решить проблему обеспечения жильем.

"Необходимо дать семьям материнский капитал и обеспечить всех детей пособиями". Салтанат Турсынбекова

Также кандидат планирует снизить закредитованность населения, списать задолженности нуждающимся семьям. Повысить качество жизни лиц с инвалидностью, обеспечить население качественным образованием и медобслуживанием.

"Очень важно сформировать стимулирующую налоговую систему, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес нужно освободить от налогов. Для среднего бизнеса ввести льготный режим. А вот для крупного и особенно игорного бизнеса, наоборот, увеличить налоги". Салтанат Турсынбекова

Как отметила Турсынбекова, Казахстану нужно развивать внутренний рынок, обеспечивая потребности в важнейших промышленных и продовольственных товарах, иначе страна так и будет зависеть от изменений международной конъюнктуры.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.

Читайте также

Жигули Дайрабаев пригласил Нурлана Ауесбаева на чай

Салтанат Турсынбекова и Каракат Абден поспорили о сексизме

Турсынбекова спросила Кажыкена, кто за ним стоит

Анастасия Стативкина
Выборы президента РК-2022 Салтанат Турсынбекова Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления