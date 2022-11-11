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Кошанов спросил Кажыкена о развитии цифровизации Казахстана

о развитии цифровизации Казахстана Фото: Хабар ТВ
Представитель кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов во время теледебатов 11 ноября спросил своего оппонента Мейрама Кажыкена о развитии цифровизации Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов отметил, что на цифровые технологии делается большая ставка. В будущем Казахстан станет региональным цифровым хабом. И вклад цифровизации в экономику страны возрастет более чем в два раза. Будет создано около 150 тыс. новых качественных рабочих мест в IT-сфере.

"Мы проанализировали вашу программу и не увидели инициатив по цифровизации. Хотели бы узнать ваше видение по развитию цифровизации в Казахстане".Ерлан Кошанов

Отвечая на вопрос, Мейрам Кажыкен согласился, что ни одна современная экономика не может обойтись без цифровизации, поскольку это веление времени.

"Да, в моей программе нет детальных планов, программ по цифровизации. Я считаю, что это в основном в руках у бизнеса. Если бизнес займется цифровизацией, если у бизнеса будут такие возможности, а со стороны государства инвестиции, создание льготного налогообложения, то, конечно, тогда и будет цифровизация". Мейрам Кажыкен

Он добавил, что государство должно создавать условия и возможности для предпринимателей.

"Что касается экономического аспекта программы, то я считаю, что есть две стороны. И государство, и бизнес могут за столом переговоров находить правильные решения и по цифровизации, и по инвестициям, и по другим аспектам. Если две стороны научатся дискутировать, находить компромиссные решения, то они могут решать вопросы любой сложности".Мейрам Кажыкен

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.

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Выборы президента РК-2022 Мейрам Кажыкен Кошанов Ерлан Казахстан
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