Почему может замедлиться рост экономики Казахстана

В Азиатском банке развития оценили, что будет с инфляцией и ростом экономики Казахстана в ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

Согласно апрельскому обзору Азиатского банка развития (АБР), темп роста экономики Казахстана в 2024 году может снизится. Причина этого - замедление роста промышленности из-за стагнации в добыче нефти. Однако, уже в 2025 году рост может восстановиться за счет роста добычи и инвестиций.

"Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана ожидается на уровне 3,8% в 2024 году. В следующем году прогнозируется ускорение роста до 5,3% по мере увеличения добычи нефти на месторождении Тенгиз. Риски ухудшения прогноза включают потенциальные негативные последствия от российского вторжения в Украину, более медленный рост экономик торговых партнеров и возможные сбои в маршрутах экспорта нефти", – указывается в обзоре АБР.

По мнению руководителя страновых операций АБР в Казахстане Искандара Гуламова, перспективы экономического роста Казахстана в среднесрочной перспективе выглядят позитивными.

"Однако зависимость экономики от сырьевых товаров делает такой рост нестабильным, поэтому структурные реформы являются важными для обеспечения экономической устойчивости страны". Искандар Гуламов

Кроме этого, прогнозируется, что инфляция постепенно замедлится до 8,7% в 2024 году и 6,3% в 2025 году на фоне относительно жесткой денежно-кредитной политики и сохранения стабильности обменного курса.

"Ожидается, что цены на услуги станут основным источником инфляции с прогнозируемым ростом на 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2025 году из-за повышения цен на коммунальные услуги, объявленного правительством". АБР

При этом банк прогнозирует замедление роста сферы услуг до 4,7% в 2024 году, с последующим ускорением до 4,9% в 2025 году. Ожидается, что промышленный рост замедлится до 3,5% в 2024 году и восстановится до 5,7% в 2025 году, по мере роста добычи нефти.

Кроме этого, в отчете подчеркивается необходимость устранения искажений на кредитном рынке, обусловленных государственным субсидированием финансирования в Казахстане.

При этом, предлагаются практические меры, способствующие решению данного вопроса. Они включают, раскрытие объема финансовой поддержки, предоставляемой через субсидированное кредитование, анализ его альтернативной стоимости, переход к иным подходам финансирования.

Одной из мер банк также видит принятие стратегии по поэтапному отказу от правительственных программ субсидированного кредитования, а также введение обязательных положений о временных рамках и критериях успешности этих программ.