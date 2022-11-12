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Китай планирует запустить космический грузовик "Тяньчжоу-5"

Флаг Китая Фото: pixabay
Ракета-носитель CZ-7 Y6 уже заправлена топливом и находится на стартовой площадке, сообщает Zakon.kz.

Китай отправит грузовой корабль "Тяньчжоу-5" к национальной космической станции.

Запуск запланирован на 10:03 по местному времени (08:03 по времени Астаны). Он будет осуществлен с космодрома Вэньчан на Хайнане.

Ракета-носитель CZ-7 Y6, при помощи которой космический грузовик будет выведен на орбиту, уже заправлена топливом. Она находится на стартовой площадке.

Китайская станция расположена на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа).

Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров.

Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу текущего года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

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