Китай планирует запустить космический грузовик "Тяньчжоу-5"

Ракета-носитель CZ-7 Y6 уже заправлена топливом и находится на стартовой площадке, сообщает Zakon.kz.

Китай отправит грузовой корабль "Тяньчжоу-5" к национальной космической станции.

Запуск запланирован на 10:03 по местному времени (08:03 по времени Астаны). Он будет осуществлен с космодрома Вэньчан на Хайнане.

Ракета-носитель CZ-7 Y6, при помощи которой космический грузовик будет выведен на орбиту, уже заправлена топливом. Она находится на стартовой площадке.

Китайская станция расположена на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа).

Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров.

Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу текущего года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.