О первых признаках деменции рассказала специалист

Российский врач-невролог, кандидат медицинских наук, Марина Аникина рассказала, как определить по поведению близкого человека, что у него начинает развиваться деменция, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с "Известиями" отметила, что важно как можно раньше выявить симптомы заболевания, чтобы вовремя начать лечение. Деменция все равно будет прогрессировать, однако можно отсрочить ее развитие.

"На что обращать внимание? Это какой-то растерянный, очень суетливый вид. Особенно женщина может становиться какой-то неряшливой, с постоянно тревожным взглядом, не может сообразить, что делать. Суетится, суетится. Еда становится очень простой или только покупное, потому что сложное уже не получается готовить", — рассказала Аникина.

Кроме того, пациент может стать равнодушным к своему внешнему виду, а также перестать следить за чистотой в доме. Но встречаются и обратные ситуации, когда человек начинает ярко одеваться, выбирая слишком много украшений, в образе появляется что-то "гротескное".

Невролог уточнила, что в речи пациентов обычно начинают преобладать слова-паразиты, они могут забывать названия предметов и часто переспрашивать. Кроме того, может появиться страх перед всем новым.

"Если поменяли замок входной двери, домофон установили, может действительно прям в ступор вводить. Или вы подарили родственнику телефон новый, а он в коробочке и лежит", — сказала Аникина.

Также врач предупредила о возможном проявлении бредовой симптоматики, например, когда человеку кажется, что у него что-то украли.

Вместе с тем возможны стереотипные движения, когда человек повторяет одно и то же действие, например, застегивает и расстегивает молнию.

"Ну и, конечно, нарушения памяти, не помнят текущее, сиюминутное, но достаточно хорошо могут помнить то, что было 20 лет назад. На развернутых стадиях это может приводить к тому, что человеку кажется, будто то, где он сейчас живет, — это чужое, я хочу вернуться туда, что я помню. И это рождает как раз блуждание, навязчивые уходы из дома", — добавила невролог.

Марина Аникина также предупредила, что обычно болезнь Альцгеймера дебютирует в возрасте более 65 лет, однако иногда деменция развивается уже в возрасте 25 лет. По словам специалиста, деменция, которая проявляется в раннем возрасте, обычно является генетически обусловленной. Однако таких людей очень мало — менее 1%.