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В Шахтинске пенсионерка собиралась перевести мошенникам 13 млн тенге

В Шахтинске пенсионерка собиралась перевести мошенникам 13 млн тенге Фото: Zakon.kz
Полицейские и работники банка Шахтинска предотвратили передачу мошенникам 13 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник отдела полиции города Шахтинска Талгат Бакаев, каждый день поступает по три-четыре заявления от горожан, пострадавших от мошенников.

"Хотел бы попросить, когда люди отправляют или снимают большие суммы, сразу обратить на них внимание. К примеру, задать им вопросы: “По какой причине снимаете деньги? Не звонили ли вам лица, которые представились сотрудниками полиции или службы безопасности банка?”. Чтобы человек пришел в чувство и вышел из психологического состояния, контролируемого мошенниками. И, конечно, сразу сообщать нашим сотрудникам о переводе денежных средств, которые вызывают подозрение. Подобные правонарушения требуют совместных усилий полицейских и сотрудников банков", – сказал он на встрече с работниками банка.

Спустя несколько дней начальник отделения банка обратила внимание на 65-летнюю пенсионерку, которая хотела перевести на различные счета 13 млн тенге.

Она связалась с начальником отдела полиции, который в свою очередь направил в финансовое учреждение оперативную группу.

На месте полицейские установили, что женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов.

Они рассказали ей о якобы проходящей спецоперации по поимке мошенников и убедили перевести со своего депозита денежные средства.

Доверчивая пенсионерка, следуя полученным инструкциям, отправилась в отделение банка.

Так, благодаря слаженному взаимодействию сотрудники банка и криминальной полиции города предотвратили передачу мошенникам крупной суммы денег.

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