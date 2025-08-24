Мошенники представились уральцу женой и дочкой и требовали перевести им 1,3 млн

В ЗКО полицейские предотвратили перевод 1,3 млн тенге, который собирался сделать житель Уральска, поверив мошенникам, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в одном из торгово-развлекательных центров города, где полицейские заметили мужчину у терминала. Он одновременно разговаривал по телефону и спешно вводил данные, явно находясь в состоянии волнения.

"Полицейские вмешались и объяснили, что на другом конце провода могут быть мошенники. Однако собеседники по телефону – женщина, представившаяся "Тамарой", а затем и "дочка" с "сыном" – убеждали мужчину не слушать никого и продолжать перевод", – рассказали в пресс-службе МВД.

Как выяснилось позже, злоумышленники звонили мужчине несклько дней подряд, представляясь сотрудниками полиции, и утверждали, что его сбережения находятся под угрозой. Для их "спасения" жителя Уральска склоняли снять деньги с депозита и перевести на якобы "безопасный" счет.

Лишь благодаря своевременным действиям полицейских удалось предотвратить перевод 1,3 млн тенге.

В МВД отметили, что правоохранители в Западно-Казахстанской области активно проводят профилактические мероприятия у банкоматов и терминалов, особенно в местах массового скопления людей. Цель – оперативно реагировать в "зоне риска", предотвращать переводы мошенникам и повышать финансовую грамотность граждан, особенно пожилых.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег; при любых подозрительных звонках незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру "102".

Ранее мошенникам удалось оформить на жительницу Актобе крупный кредит в размере четырех миллионов. Горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора сотовой связи. Он заявил, что у нее истекает срок действия SIM-карты, и попросил продиктовать код, который пришел в сообщении.