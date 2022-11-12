В каких областях Казахстана можно встретить редких степных котов – манулов

Казахстанские и российские ученые более 15 лет изучают редкого степного кота манула. Исследователям удалось отыскать этого хищника в Карагандинской области и снять с помощью фотоловушек, сообщает Zakon.kz.

Еще каких-то 20 лет назад авторитетные международные организации могли пропустить Казахстан, рисуя ареал манула. Теперь ситуация изменилась. Манулы обитают в нескольких областях Казахстана: Карагандинской, Алматинской, Жетысу, Абайской, Восточно-Казахстанской и, возможно, Жамбылской. Но больше всего ученым удалось исследовать территорию Карагадинской области.

Фото: Zakon.kz

Манулы – это хищники из семейства кошачьих. Размером походят на крупных домашних кошек. Отличаются очень теплым, плотным длинным мехом. Одним из самых плотных среди всех кошачьих. Зрачки у них круглые. Живут в степных и пустынных территориях.

Один из немногих специалистов по манулу Илья Смелянский, сотрудник Сибирского экологического центра и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, рассказал корреспонденту Zakon.kz, как проводились поиски хищника. А также о том, как манул выживает и какие есть угрозы для его существования в Казахстане.

"Ситуация с этим видом была плохо изучена. Это касалось и ситуации в Казахстане, и в мире вообще. В начале 2000-х годов совершенно было непонятно, что с этим видом происходит. Много его или мало. Как оказалось, все не так плохо, как ожидалось. По крайней мере, глобально в мире. Но в отдельных странах ситуации очень разные, в том числе и в Казахстане. В Казахстане манул обитает на двух территориях. Это Восточный мелкосопочник, начиная от востока Карагандинской области и заканчивая Алтаем, и на юге Казахстана – в предгорьях и горах Алматинской области". Илья Смелянский

Больше всего казахстанские и российские ученые успели изучить места обитания манула в Карагандинской области.

"Мы делали две вещи: опрашивали местных жителей и ставили фотоловушки. Как еще найти маленькое очень скрытное животное? Ловушки ставим в Казахстане с 2013 года, в Карагандинской области – с 2017 года. Стоит 20-25 фотоловушек, и это немного. Поэтому мы целенаправленно выбираем места. Ежегодно мы их перемещаем, меняем места. Ловушки стояли в Улытау. Не прямо в горах, а на мелкосопочнике. В северной половине Бетпак-Далы в окрестностях Каражала, в Шетском районе. Сейчас стоят севернее города Балхаша и озера Балхаш, примерно в ста километрах. Мы ставим ловушки в таких местах, где манул предпочитает жить, и где нет риска, что люди разорят ловушку". Илья Смелянский

Фото: Zakon.kz

Ученый рассказал, что манул – это степной зверь, но любит степь не ровную, а сопочную. Ему нужны укрытия. Он любит каменистые места и скалы. Также ему нужно, чтобы рядом всегда была добыча, доступная не только летом, но и зимой.

"Манул такой зверь, который мало ходит и передвигается. Охотится он, не обходя большие территории. Он предпочитает сидеть на одном месте и караулить жертву, пока она сама придет. Он не лентяй, он просто типичный кот". Илья Смелянский

Трудное время для манула, как и для многих других животных – это зима. В суровые 40-градусные морозы спасение для него – толстый мех и способность копить жир на зиму.

"Представьте кошку на улице и поймете, как им непросто. Но у манула очень теплый мех. И манул отличается от других кошачьих тем, что он жиреет к зиме, как сурок. Накапливает подкожный жир. Это дает ему какое-то тепло и запасы энергии на зиму. Но тем не менее ему нужно охотиться. Лапки у него не очень длинные, и он не ходок по снегу. Поэтому жизнь манула ограничена глубиной выпавшего снега, из-за чего манулы предпочитают жить только там, где не бывает глубокого снега. Он как кот питается различными мелкими животными. Грызунами или птицами. Но выбор пищи у него специфический, связанный именно с необходимость зимовать". Илья Смелянский

Для того, чтобы манулу успешно перезимовать, нужен большой запас пищи рядом. Мелкие зверьки, которые живут рядом колониями. В Карагандинской области это казахские пищухи и плоскочерепная полевка. Эти небольшие зверьки живут большими колониями. На зиму они не впадают в спячку и регулярно, даже зимой, выходят из нор на поверхность, чтобы погреться или перенести запасы пищи. Тут же их караулит манул. Он может охотиться и на других небольших животных, но это из разряда удачных случаев.

Основу рациона все-таки составляют колониальные грызуны или пищухи. Поэтому ученые и ставят фотоловушки вблизи таких больших колоний.

"После того, как манул попадает на камеру, на карте ставятся точки, где манул обитает. Из этих точек складывается понимание ареала и какое-то представление о численности. 15 лет назад представления о численности манулов в Казахстане не было. Сейчас оно есть. По нашей примерной оценке, 10-20 тыс. особей обитает в Казахстане. Всего в мире оценочно 100-150 тыс. Казахстан – это важная для манула страна". Илья Смелянский

Помимо Казахстана, манул обитает во многих странах Азии, но больше всего в Монголии, Китае, России и Иране. В результате многолетних исследований стало ясно, что манул не вымирающий вид, но в Казахстане все-таки находящийся под угрозой.

"В Казахстане манул потерял часть ареала. Раньше он встречался на западе, на Устюрте и чуть ли не до Мугоджарских гор. Сейчас его там нет. Это приличная потеря территории для манула. Самая большая из известных". Илья Смелянский

Фото: Zakon.kz

Речь об исчезновении вида сейчас не идет, но угрозы все-таки есть. Манул тесно связан с тем, что происходит со степными экосистемами. Основные угрозы – это распашка степных земель, добыча полезных ископаемых и пастушьи собаки. От распашки земель страдают все степные виды. Полезные ископаемые залегают практически везде, где живет манул. На засеянных полях фермеры часто применяют пестициды, чтобы сохранить урожай. Манулы едят потравленных грызунов и погибают.

"Еще одна причина, по которой могут массово травить грызунов в степи – чтобы огранить их численность в очагах чумы. Некоторые колониальные грызуны переносят чуму, и любимая добыча манула – пищухи и плоскочерепные полевки – тоже относятся к таким. Но, к счастью, у нас за последние 15 лет в местах, где обитают манулы, не было серьезных вспышек чумы. А в России была. Там были случаи массовой гибели хищников, не только манулов, но и других. К примеру, орлов и других хищных птиц". Илья Смелянский

Но самая большая опасность для манулов, как выяснилось – это пастушьи собаки.

Фото: Zakon.kz

"Поскольку выпас скота происходит везде, и собаки находятся там же. Пастушьих собак кормить не принято. Предполагается, что они добывают себе еду сами. Они, во-первых, конкуренты манулам, питаются теми же самыми мелкими животными, а во-вторых, если собаки встречают манула, они его убивают". Илья Смелянский

Ученый считает, что все эти три причины действуют в комплексе и связаны с деятельностью человека.

Влияет на существование манулов также и изменение климата. Оно напрямую затрагивает все виды.

Фото: Zakon.kz

Ученый посоветовал казахстанцам, случайно столкнувшимся с животными, не трогать их. Не пробовать погладить или взять с собой. Все-таки это дикое животное.

"Близко к нему не нужно подходить. Это стресс для животного. Он не бросится просто так, но если попытаться взять его в руки, он будет обороняться. Но, пожалуйста, попытайтесь сфотографировать манула издали. Запишите координаты места, где вы его встретили, и поделитесь с нами". Илья Смелянский

Ученые специально оставляют номера телефонов с WhatsApp, куда можно переслать данные. Они будут очень благодарны.

Кому сообщать о встрече с манулом?

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия: 8 (7172) 91 00 44; 32 22 65;

ученый из Караганды Генриетта Пуликова: 8 702 768 40 00 (телефон и WhatsApp);

ученый из России Илья Смелянский: 8 778 242 17 43; 8 983 131 50 38 (телефон и WhatsApp).

Ева Гоцкая