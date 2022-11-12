В каких областях Казахстана можно встретить редких степных котов – манулов
Еще каких-то 20 лет назад авторитетные международные организации могли пропустить Казахстан, рисуя ареал манула. Теперь ситуация изменилась. Манулы обитают в нескольких областях Казахстана: Карагандинской, Алматинской, Жетысу, Абайской, Восточно-Казахстанской и, возможно, Жамбылской. Но больше всего ученым удалось исследовать территорию Карагадинской области.
Фото: Zakon.kz
Один из немногих специалистов по манулу Илья Смелянский, сотрудник Сибирского экологического центра и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, рассказал корреспонденту Zakon.kz, как проводились поиски хищника. А также о том, как манул выживает и какие есть угрозы для его существования в Казахстане.
"Ситуация с этим видом была плохо изучена. Это касалось и ситуации в Казахстане, и в мире вообще. В начале 2000-х годов совершенно было непонятно, что с этим видом происходит. Много его или мало. Как оказалось, все не так плохо, как ожидалось. По крайней мере, глобально в мире. Но в отдельных странах ситуации очень разные, в том числе и в Казахстане. В Казахстане манул обитает на двух территориях. Это Восточный мелкосопочник, начиная от востока Карагандинской области и заканчивая Алтаем, и на юге Казахстана – в предгорьях и горах Алматинской области".Илья Смелянский
Больше всего казахстанские и российские ученые успели изучить места обитания манула в Карагандинской области.
"Мы делали две вещи: опрашивали местных жителей и ставили фотоловушки. Как еще найти маленькое очень скрытное животное? Ловушки ставим в Казахстане с 2013 года, в Карагандинской области – с 2017 года. Стоит 20-25 фотоловушек, и это немного. Поэтому мы целенаправленно выбираем места. Ежегодно мы их перемещаем, меняем места. Ловушки стояли в Улытау. Не прямо в горах, а на мелкосопочнике. В северной половине Бетпак-Далы в окрестностях Каражала, в Шетском районе. Сейчас стоят севернее города Балхаша и озера Балхаш, примерно в ста километрах. Мы ставим ловушки в таких местах, где манул предпочитает жить, и где нет риска, что люди разорят ловушку".Илья Смелянский
Фото: Zakon.kz
"Манул такой зверь, который мало ходит и передвигается. Охотится он, не обходя большие территории. Он предпочитает сидеть на одном месте и караулить жертву, пока она сама придет. Он не лентяй, он просто типичный кот".Илья Смелянский
Трудное время для манула, как и для многих других животных – это зима. В суровые 40-градусные морозы спасение для него – толстый мех и способность копить жир на зиму.
"Представьте кошку на улице и поймете, как им непросто. Но у манула очень теплый мех. И манул отличается от других кошачьих тем, что он жиреет к зиме, как сурок. Накапливает подкожный жир. Это дает ему какое-то тепло и запасы энергии на зиму. Но тем не менее ему нужно охотиться. Лапки у него не очень длинные, и он не ходок по снегу. Поэтому жизнь манула ограничена глубиной выпавшего снега, из-за чего манулы предпочитают жить только там, где не бывает глубокого снега. Он как кот питается различными мелкими животными. Грызунами или птицами. Но выбор пищи у него специфический, связанный именно с необходимость зимовать". Илья Смелянский
Для того, чтобы манулу успешно перезимовать, нужен большой запас пищи рядом. Мелкие зверьки, которые живут рядом колониями. В Карагандинской области это казахские пищухи и плоскочерепная полевка. Эти небольшие зверьки живут большими колониями. На зиму они не впадают в спячку и регулярно, даже зимой, выходят из нор на поверхность, чтобы погреться или перенести запасы пищи. Тут же их караулит манул. Он может охотиться и на других небольших животных, но это из разряда удачных случаев.
Основу рациона все-таки составляют колониальные грызуны или пищухи. Поэтому ученые и ставят фотоловушки вблизи таких больших колоний.
"После того, как манул попадает на камеру, на карте ставятся точки, где манул обитает. Из этих точек складывается понимание ареала и какое-то представление о численности. 15 лет назад представления о численности манулов в Казахстане не было. Сейчас оно есть. По нашей примерной оценке, 10-20 тыс. особей обитает в Казахстане. Всего в мире оценочно 100-150 тыс. Казахстан – это важная для манула страна".Илья Смелянский
Помимо Казахстана, манул обитает во многих странах Азии, но больше всего в Монголии, Китае, России и Иране. В результате многолетних исследований стало ясно, что манул не вымирающий вид, но в Казахстане все-таки находящийся под угрозой.
"В Казахстане манул потерял часть ареала. Раньше он встречался на западе, на Устюрте и чуть ли не до Мугоджарских гор. Сейчас его там нет. Это приличная потеря территории для манула. Самая большая из известных".Илья Смелянский
Фото: Zakon.kz
"Еще одна причина, по которой могут массово травить грызунов в степи – чтобы огранить их численность в очагах чумы. Некоторые колониальные грызуны переносят чуму, и любимая добыча манула – пищухи и плоскочерепные полевки – тоже относятся к таким. Но, к счастью, у нас за последние 15 лет в местах, где обитают манулы, не было серьезных вспышек чумы. А в России была. Там были случаи массовой гибели хищников, не только манулов, но и других. К примеру, орлов и других хищных птиц".Илья Смелянский
Но самая большая опасность для манулов, как выяснилось – это пастушьи собаки.
Фото: Zakon.kz
"Поскольку выпас скота происходит везде, и собаки находятся там же. Пастушьих собак кормить не принято. Предполагается, что они добывают себе еду сами. Они, во-первых, конкуренты манулам, питаются теми же самыми мелкими животными, а во-вторых, если собаки встречают манула, они его убивают".Илья Смелянский
Ученый считает, что все эти три причины действуют в комплексе и связаны с деятельностью человека.
Влияет на существование манулов также и изменение климата. Оно напрямую затрагивает все виды.
Фото: Zakon.kz
"Близко к нему не нужно подходить. Это стресс для животного. Он не бросится просто так, но если попытаться взять его в руки, он будет обороняться. Но, пожалуйста, попытайтесь сфотографировать манула издали. Запишите координаты места, где вы его встретили, и поделитесь с нами".Илья Смелянский
Ученые специально оставляют номера телефонов с WhatsApp, куда можно переслать данные. Они будут очень благодарны.
Кому сообщать о встрече с манулом?
Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия: 8 (7172) 91 00 44; 32 22 65;
ученый из Караганды Генриетта Пуликова: 8 702 768 40 00 (телефон и WhatsApp);
ученый из России Илья Смелянский: 8 778 242 17 43; 8 983 131 50 38 (телефон и WhatsApp).
Ева Гоцкая