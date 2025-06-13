В степях Казахстана редкий манул стал чаще выходить к камерам

Специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) рассказали интересные итоги многолетнего мониторинга редкого степного хищника – манула. Как оказалось, в Казахстане зафиксирована рекордная активность этой дикой кошки, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в мае 2025 года были проведены обследования ключевых местообитаний в Шетском и Актогайском районах Карагандинской области, а также Аягозском районе Абайской области.

За последние 8 месяцев было получено более 70 независимых регистраций дикого краснокнижного кота.

Кроме того, в ходе выезда проверено 28 фотоловушек.

По словам научного сотрудника АСБК Ильи Смелянского, фотоловушки собирают данные с 2022 года – проверяют их каждые полгода. Также проводился опрос местных жителей для уточнения сведений о наблюдениях манула и отношении к нему.

Так, манул продемонстрировал беспрецедентную активность: зафиксирован в 13 точках, что составляет более половины всех камер.

Примечательно, что в 2024-2025 годах специалисты наблюдают высокий пик численности пищухи, а соответственно, и подъем численности манула, как ее характерного хищника.

Манул – дикая кошка. Обитает он в засушливой части Азии. Места его обитания – степи, горные тундростепи, реже – северные пустыни. Предпочитает участки с пересеченным рельефом и со скальными обнажениями. Занесен в Красную книгу Казахстана и охраняется Конвенцией о мигрирующих видах.

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