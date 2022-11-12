Мужчина пострадал при взрыве в кафе Курчатова

Из-за хлопка газа пострадало здание рынка "Жайлаубай", повреждения получили несколько окон жилого дома, сообщает Zakon.kz.

12 ноября в 09:35 на оперативный канал "102" в отдел полиции города Курчатова поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании мини-рынка "Жайлаубай".

По информации отдела по чрезвычайным ситуациям города Курчатова, основная версия происшествия – хлопок газовоздушной смеси. Ведется расследование.

В результате происшествия пострадал мужчина, его состояние удовлетворительное.

Полицейские оцепили место происшествия.