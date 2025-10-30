#АЭС в Казахстане
Общество

Взрыв прогремел в подвале многоэтажки Актау: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Взрыв прогремел в подвале многоэтажки Актау: о состоянии пострадавших рассказали врачи, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 18:54 Фото: Zakon.kz
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом комплексе Актау, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что в настоящее время в больнице находятся 52-летний мужчина и 15-летняя девочка.

"Мужчина, получивший в результате происшествия множественные ожоги, по сей день находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациент дышит при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия продолжается".Мангистауская областная многопрофильная больница

А в региональной детской многопрофильной больнице уточнили, что подросток остается под наблюдением врачей в стационаре. Ее состояние оценивается как стабильное.

28 октября 2025 года в подвальном помещении жилого комплекса "Асия" в Актау произошел взрыв газа, в результате которого различные травмы получили пять человек: троих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
