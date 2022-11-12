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В Сатпаеве стартовал турнир по боксу, посвященный памяти Ерболата Тортаева

В Сатпаеве стартовал турнир по боксу Фото: пресс-служба акимата города Сатпаев
В городе Сатпаеве Улытауской области стартовал республиканский турнир по боксу, посвященный памяти тренера Ерболата Тортаева, сообщает Zakon.kz.

В 20 весовых категориях за звание сильнейшего будут бороться более 120 спортсменов 2009-2010 годов рождения из разных регионов страны.

В Сатпаеве стартовал турнир по боксу

Фото: акимат города Сатпаева

В торжественной церемонии открытия турнира принял участие заместитель акима Улытауской области Галымжан Кусмангали.

В Сатпаеве стартовал турнир по боксу

Фото: акимат города Сатпаева

Основная цель первого республиканского турнира – повышение мотивации молодежи к занятию спортом, обмен опытом и демонстрация спортивного мастерства. В память о Ерболате Саруаровиче, который внес большой вклад в развитие бокса в регионе, перед организаторами турнира стоит задача стимулировать подростков к этому виду спорта.

В Сатпаеве стартовал турнир по боксу

Фото: акимат города Сатпаева

Почетным гостем соревнований стал казахстанский боксер-профессионал, выступающий в полусреднем весе, чемпион мира среди молодежи в любителях, чемпион мира WBC среди молодежи, чемпион WBC Азии и чемпион по версии WBA Continental Садриддин Ахмедов.

В Сатпаеве стартовал турнир по боксу

Фото: акимат города Сатпаева

Соревнования по боксу продолжатся три дня.

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