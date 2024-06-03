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Международный турнир по водному поло, посвященный памяти Александра Крюкова, стартовал в Таразе

Посвященный памяти Александра Крюкова стартовал в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:55 Фото: ФВВС
В Таразе в период с 1 по 5 июня проходит Международный турнир по водному поло среди девушек 2008 г.р. и моложе, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР и Республики Казахстан Александра Андреевича Крюкова.

Международный турнир проводится ежегодно.

В период с 1958 г. по 2005 г., совмещая организационную работу в Федерации с тренерской работой в клубах и со сборными командами Республики, Александр Крюков являлся главным организатором всех структур казахстанской школы водного поло.

Созданная им в 1986 году, на базе бассейна "Дельфин" в городе Жамбыл женская ватерпольная команда "Химик", уже в 1988 году выиграла титул Чемпиона СССР, неоднократно становилась победителем и призером Чемпионатов СССР, обладателем Кубка СССР.

Женская Национальная сборная команда Казахстана под руководством Александра Крюкова в 1993 году выиграла отборочный турнир Кубка Мира, в 1994 году завоевала бронзовые медали Кубка Канады. В период с 1995 по 1997 годы наша команда становилась победителем Чемпионатов Азии, финалистом Чемпионатов Мира 1998, 2001 и 2003 годов.

Мужская и женская национальные сборные под руководством Александра Крюкова завоевали лицензии для участия в Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, заняв соответственно 9-е и 6-е место, на ОИ в Афинах в 2004 году, заняв 11-е и 8-е места.

Воспитанники Александра Крюкова - Сергей Горшков, Сергей Котенко, Дамир Алимов, Ерлан Аяпбергенов, Николай Лошкин, Нурлан Мендыгалиев, Аскар Оразалинов, Андрей Крюков и многие другие, являются Чемпионами СССР, Азии, Европы, Мира и Олимпийских Игр.

Участниками международного турнира в Таразе в этом году являются сборная команда Республики Казахстан, сборная команда Узбекистана, Клуб "Уралочка" город Златоуст (Россия), сборная Челябинской области (Россия) и сборная Жамбылской области.

По итогам первого соревновательного дня сборная команда Челябинской области одержала победу над командой Узбекистана со счетом 16 – 7, сборная команда Казахстана уступила команде Жамбылской области со счетом 8 – 10.

Во второй день турнира команда "Уралочка" город Златоуст уступила сборной Узбекистана со счетом 9 – 14, а сборная команда Челябинской области обыграла команду Жамбылской области 23 – 6.

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