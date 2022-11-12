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В Таразе, в рамках проекта "Жасыл желек – жердің көркі", посадили 600 деревьев

В рамках проекта "Жасыл желек- жердің көркі" Фото: пресс-служба акимата города Тараз
Работы по благоустройству и озеленению – один из важных факторов современного развития города. Сегодня, 12 ноября, в рамках экологического проекта "Жасыл желек – жердің көркі" в Таразе в парке у монумента "Біз біргеміз" посадили деревья, сообщает Zakon.kz.

По плану озеленения и благоустройства территории вокруг 14-го микрорайона проведена посадка 600 деревьев. Предпочтение отдано таким видам, как: многолетняя береза, акация, катальпа белая, ясень и платан. Эти виды подходят к климатической зоне региона.

В рамках проекта

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В экологическом проекте приняли участие руководители и сотрудники отделов акимата города, сотрудники учреждения "Жасыл ел Тараз".

Также задействована специализированная техника.

В рамках проекта

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Стоит отметить, что перед посадкой деревьев был решен вопрос с поливом саженцев. На данной территории были установлены две водяные скважины и насосы, частично проведена система капельного орошения.

В рамках проекта

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В дальнейшем в рамках вышеуказанного проекта в регионе планируется высадка плодовых деревьев.

Работы по благоустройству и озеленению города будут продолжены.

В рамках проекта

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

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