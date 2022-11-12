В Таразе, в рамках проекта "Жасыл желек – жердің көркі", посадили 600 деревьев
По плану озеленения и благоустройства территории вокруг 14-го микрорайона проведена посадка 600 деревьев. Предпочтение отдано таким видам, как: многолетняя береза, акация, катальпа белая, ясень и платан. Эти виды подходят к климатической зоне региона.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
В экологическом проекте приняли участие руководители и сотрудники отделов акимата города, сотрудники учреждения "Жасыл ел Тараз".
Также задействована специализированная техника.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
Стоит отметить, что перед посадкой деревьев был решен вопрос с поливом саженцев. На данной территории были установлены две водяные скважины и насосы, частично проведена система капельного орошения.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
В дальнейшем в рамках вышеуказанного проекта в регионе планируется высадка плодовых деревьев.
Работы по благоустройству и озеленению города будут продолжены.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза