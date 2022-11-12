Ситуация в Украине: ЕС намерены устроить бойкот россиянам на саммите G20, в Херсон не пускают журналистов
Украина вернула Херсон под свой контроль. Власти Украины пока не намерены пускать журналистов "из-за необходимости разминирования", заявил Владимир Зеленский.
В России заявили, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ.
"Когда Россия захочет мира, мы с вами это почувствуем и увидим", — сказал Зеленский в интервью CNN.
Медведев заявил, что "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром" и "возвращает исконные российские земли".
Также Медведев заявил, что Россия пока не использовала весь свой арсенал: "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время".
Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 млн единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в случае поступления таких предложений.
ЕС и Великобритания предлагают устроить бойкот россиянам на саммите G20.
Эрдоган заявил, что в ближайшие дни намерен провести телефонный разговор с Путиным, а затем с Зеленским. На повестке — возможность диалога между Киевом и Москвой.
РФ считает подключение Россельхозбанка к SWIFT ключевым вопросом для снятия ограничений с экспорта российской сельхозпродукции, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.