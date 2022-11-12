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Ситуация в Украине: ЕС намерены устроить бойкот россиянам на саммите G20, в Херсон не пускают журналистов

Ситуация в Украине 12 ноября Фото: Instagram/europeanparliament
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром" и "возвращает исконные российские земли". Эрдоган в ближайшие дни намерен провести телефонный разговор с Путиным, а затем с Зеленским, сообщает Zakon.kz.

  • Украина вернула Херсон под свой контроль. Власти Украины пока не намерены пускать журналистов "из-за необходимости разминирования", заявил Владимир Зеленский.

  • В России заявили, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ.

  • "Когда Россия захочет мира, мы с вами это почувствуем и увидим", — сказал Зеленский в интервью CNN.

  • Медведев заявил, что "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром" и "возвращает исконные российские земли".

  • Также Медведев заявил, что Россия пока не использовала весь свой арсенал: "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время".

  • Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 млн единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в случае поступления таких предложений.

  • ЕС и Великобритания предлагают устроить бойкот россиянам на саммите G20.

  • Эрдоган заявил, что в ближайшие дни намерен провести телефонный разговор с Путиным, а затем с Зеленским. На повестке — возможность диалога между Киевом и Москвой.

  • РФ считает подключение Россельхозбанка к SWIFT ключевым вопросом для снятия ограничений с экспорта российской сельхозпродукции, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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