Ситуация в Украине: ЕС намерены устроить бойкот россиянам на саммите G20, в Херсон не пускают журналистов

Украина вернула Херсон под свой контроль. Власти Украины пока не намерены пускать журналистов "из-за необходимости разминирования", заявил Владимир Зеленский.

В России заявили, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ.

"Когда Россия захочет мира, мы с вами это почувствуем и увидим", — сказал Зеленский в интервью CNN.

Медведев заявил, что "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром" и "возвращает исконные российские земли".

Также Медведев заявил, что Россия пока не использовала весь свой арсенал: "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время".

Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 млн единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в случае поступления таких предложений.

ЕС и Великобритания предлагают устроить бойкот россиянам на саммите G20.

Эрдоган заявил, что в ближайшие дни намерен провести телефонный разговор с Путиным, а затем с Зеленским. На повестке — возможность диалога между Киевом и Москвой.