Посиделки в одном из кафе Актау закончились стрельбой
Фото: pixabay
Двух человек доставили в Мангистаускую областную больницу из кафе WOW в Актау, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 12 ноября. Обоим пострадавшим по 19 лет. У одного – дробовое ранение, у второго – закрытая травма коленного сустава.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию всех участников инцидента.
Данный факт зарегистрирован по ст. 24 ч. 3 – 99 ч. 2 п. 9 УК РК "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". Пресс-служба МВД РК
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