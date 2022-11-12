Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Посиделки в одном из кафе Актау закончились стрельбой

Посиделки в одном из кафе Актау закончились стрельбой Фото: pixabay
Двух человек доставили в Мангистаускую областную больницу из кафе WOW в Актау, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 ноября. Обоим пострадавшим по 19 лет. У одного – дробовое ранение, у второго – закрытая травма коленного сустава.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию всех участников инцидента.

Данный факт зарегистрирован по ст. 24 ч. 3 – 99 ч. 2 п. 9 УК РК "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". Пресс-служба МВД РК

Читайте также

Неизвестный "заминировал" школы в Петропавловске

Похищенное в Алматы во время январских событий оружие нашли в области Жетісу

Мужчина пострадал при взрыве в кафе Курчатова

Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
АФМ
Директор дома престарелых оштрафован на 2 млн тенге за кражу пенсий
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления